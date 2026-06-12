¿Dai Dai es la mejor canción en la historia de los Mundiales? La encuesta de Billboard que está dando de qué hablar

El tema oficial de Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy, «Dai Dai”, fue elegida la mejor canción oficial en la historia del Mundial de fútbol, en una encuesta realizada por Billboard.

La canción, lanzada el 14 de mayo, obtuvo el 31,28% de los votos y se ubicó en el primer lugar de la votación.

Billboard abrió la votación al público el 1 de junio e incluyó canciones oficiales de la FIFA lanzadas desde 1990. Posteriormente, publicó los resultados el 10 de junio, aunque no reveló cuántas personas participaron en la encuesta.

¿QUIÉN QUEDÓ EN LA SEGUNDA POSICIÓN?

En segundo puesto quedó “Waka Waka (This Time for Africa)”, también interpretada por Shakira y lanzada para el Mundial de Sudáfrica 2010, con el 26,65% de los votos.

El resultado de esta encuesta está dando de qué hablar debido al impacto cultural y mediático que tuvo Waka Waka en su momento. Mientras que Dai Dai solo ha recibido alrededor de 130 millones de visitas en YouTube, Waka Waka cuenta con la astronómica cifra de más de 4.500 millones de visitas.

En la tercera posición de la encuesta quedó «La copa de la vida» de Ricky Martin, canción oficial del Mundial de Francia 1998, que recibió el 24,73% de los votos.

La cuarta posición la obtuvo «We Are One (Ole Ola)», interpretada por Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte para Brasil 2014, con el 8,01% de los votos.

El top cinco lo cerró una de las canciones más épicas en la historia de los mundiales, «The Time of Our Lives», de Il Divo y Toni Braxton, tema oficial del Mundial de Alemania 2006.

La encuesta también incluyó canciones como “Hayya Hayya (Better Together)”, de Trinidad Cardona, Davido y Aisha; “Boom”, de Anastacia; “Un’estate italiana”, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini; “Live It Up”, de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi; y “Gloryland”, de Daryl Hall, las cuales obtuvieron menos del 2% de los votos.