Puerto Rico celebró una nueva victoria en el escenario de la belleza universal con la coronación de Jennifer Barreto como Miss Universo 2026, durante la noche de este martes 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La representante del territorio anfitrión sucedió a la mexicana Fátima Bosch y conquistó la sexta corona para Puerto Rico, 20 años después del triunfo de Zuleyka Rivera en 2006.

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Por su parte, Clara Vegas Goetz se posicionó como segunda finalista del certamen, dejando nuevamente a Venezuela entre las tres mejores del mundo.

La edición Diamante de Miss Universo, que conmemoró los 75 años de historia del concurso, reunió a 116 candidatas de distintos países y territorios en una gala conducida por Mario Lopez y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022.

¿QUIÉN ES JENNIFER BARRETO?

Jennifer Barreto, de 27 años, cuenta con formación académica en Psicología de Investigación y Trabajo Social Clínico. Su trayectoria profesional está vinculada a la prevención de la violencia doméstica y la atención a familias y menores en situaciones de vulnerabilidad.

Durante la primera ronda de preguntas, la puertorriqueña reflexionó sobre la importancia de preservar los valores humanos ante el avance de la inteligencia artificial, haciendo énfasis en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

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«Utilizarla responsablemente. Si la inteligencia artificial pone en juego nuestros valores, entonces eso nunca fue un valor. Es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso, no me preocupa cuán inteligente sea la inteligencia artificial, sino cuán sabios seremos nosotros para usarla sabiamente», reflexionó.

En su intervención final, Barreto defendió la necesidad de contar con líderes eficientes, capaces de escuchar y atender las necesidades de las personas.

Con su coronación, Puerto Rico pone fin a dos décadas de espera por un nuevo título universal, mientras que Venezuela, con siete coronas en su historial, suma una nueva posición de honor de la mano de Clara Vegas Goetz.

DE LA «INSPIRANZA» A LA AUTENTICIDAD

Durante la ronda de preguntas de las cinco finalistas, Clara Vegas Goetz fue consultada sobre aquella faceta de su belleza que no resulta visible ante los demás. La venezolana centró su respuesta en la autenticidad, la belleza interior y la importancia de que cada mujer pueda mostrarse tal como es.

Este mensaje guarda coherencia con el discurso que Vegas ha mantenido desde su coronación como Miss Venezuela 2025, cuando protagonizó uno de los momentos más comentados de aquella edición al pronunciar la palabra «inspiranza», una combinación espontánea de inspiración y esperanza.

«Lo más bello de mí, que ustedes no pueden ver, es mi autenticidad. Esa luz interna, esa belleza verdadera… cada mujer puede ser ella misma y dejar que esa belleza brille», enfatizó Vegas.

Casi un año después, en el escenario de Miss Universo, Clara volvió a reivindicar la autenticidad como una de sus mayores virtudes y como un mensaje que desea transmitir a las mujeres del mundo.

ALICIA MACHADO TAMBIÉN NOS REPRESENTÓ EN EL ESCENARIO

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, regresó al escenario del certamen como parte de la celebración de su aniversario de diamante, que reunió en Puerto Rico a varias generaciones de reinas de belleza.

La actriz compartió con otras ganadoras del concurso, entre ellas las puertorriqueñas Dayanara Torres (1993) y Zuleyka Rivera (2006), la nicaragüense Sheynnis Palacios (2023) y la mexicana Fátima Bosch (2025).

La presencia de Machado tuvo un significado especial para Venezuela, al cumplirse 30 años de su coronación, con la que conquistó el cuarto título universal para el país.