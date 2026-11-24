Los padres de Clara Vegas Goetz ofrecieron emotivas palabras a horas de que se realice el Miss Universo 2026.

«Había muchachas bellísimas en la preliminar, pero siento que Clara la botó de jonrón otra vez (…) se me acercó gente de todos los países y me dicen que van por su candidata, pero que apoyan a Clara y que Venezuela es fuertísima», dijo Andreína Goetz en entrevista con Ana María Simón y Alejandra Otero.

Destacó que su hija tiene una energía enorme. «Ella se para las 5:00 a.m. para estar maquillada y desayunada», acotó.

Además, mencionó que en la entrevista con el jurado le «fue cheverísimo y salió súper bien».

En conversación con la periodista Shirley Varnagy, su padre Nicolás Armando Vegas compartió cómo ha vivido en familia este intenso camino rumbo al certamen de belleza.

«Quiero decir que estoy ronco por gritos, pero también por llantos. Vi el póster de Bárbara Palacios y me eché a llorar; ha sido demasiado emocionante. Ella quiere esto más que nadie para nuestro país, que tanto necesita seguir ese camino», expresó.

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EL REGRESO A VENEZUELA Y EL LEGADO DE ANDREÍNA GOETZ

Ante la pregunta de si imaginaba que Clara Vegas seguiría los pasos de su madre, Andreína Goetz (Miss Venezuela 1990), su padre reveló que durante años conversaron sobre la posibilidad de participar en el certamen. Sin embargo, veía lejano su regreso mientras ella se formaba en el extranjero.

Según relató, el retorno de Clara Vegas ocurrió casi de manera inesperada. De pronto, todas las piezas comenzaron a encajar para que volviera al país.

«Todas las cosas se fueron dando, alineando, como mágicamente. Cuando Clara tomó esa decisión yo sabía que no la paraba nadie», afirmó. También explicó que su rol fue apoyarla, protegerla en los momentos difíciles y celebrar cada uno de sus logros.

La joven pasó mucho tiempo fuera trabajando en empleos alejados de su vocación mientras esperaba audiciones. Finalmente, apostó por regresar a Venezuela y encontró su verdadero propósito en la representación nacional.

Ante esto, Nicolás Armando Vegas reflexionó sobre el valor de volver al país. «Venezuela es una tierra fértil. Es una tierra que va a bendecir a todos los que vuelvan a ayudar a construirla de nuevo», señaló.

Finalmente, el padre de Clara Vegas resaltó la nobleza de los ciudadanos en tiempos difíciles. «Esa nobleza se vio cuando vivimos en la tragedia, con la gente que fue desinteresadamente a ayudar. Esas manos invisibles muestran lo que somos y nuestra capacidad para hacer realidad lo que esperamos», concluyó.