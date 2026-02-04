Protagonista de Thor sorprende a sus fanáticos con una revelación: «Engañé a mucha gente»

El actor australiano Chris Hemsworth, reconocido mundialmente por su interpretación de Thor en el Universo cinematográfico de Marvel, reveló que antes de obtener este papel tenía un severo problema con su confianza.

Hemsworth sostuvo una entrevista con el medio The Guardian y reveló detalles sobre los primeros años de su carrera. Antes de obtener el papel de Thor, cuando tenía 27 años, el actor reconoció que pasaba por un momento complicado en su vida personal.

Ansiedad escénica y ataques de pánico era algo habitual en el día a día de Hemsworth. Según explicó, se sentía sumamente incómodo en situaciones públicas, puesto que no estaba satisfecho con su imagen.

Hemsworth sospechaba que su imagen no coincidía con lo que se esperaba de una estrella en ascenso en el mundo del cine. En tal sentido, decidió construir una «versión más segura» de sí mismo.

EL «PERSONAJE» DE HEMSWORTH

Ante este escenario, Hemsworth comenzó a interpretar esta clase de «personaje» de sí mismo en entrevistas y apariciones públicas. Esto se afianzó durante las giras mundiales para promocionar las películas de Thor y Marvel.

«El personaje que se ve en las entrevistas y la forma en que me he presentado durante las últimas dos décadas en Hollywood soy yo, pero también es una creación. Es lo que pensaba que la gente quería ver», expuso.

Hemsworth subrayó que Thor funcionó como una especie de contención. «Sentía algo como: ‘Está bien, nadie puede meterse conmigo’. Interpretar a un dios se convirtió en una seguridad. Engañé a la gente haciéndoles creer que tenía confianza», agregó.

Igualmente, el actor afirmó que Thor le permitió proyectar una confianza que no sentía en un inicio. Sin embargo, con el paso de los años, comenzó a incorporar esta seguridad y autoestima en su propia personalidad.

Hemsworth comenzó a interpretar a Thor en 2011 y pasó por un estricto entrenamiento corporal para el personaje. Desde entonces, ha participado en ocho películas de Marvel.