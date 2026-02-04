No aguantó las lágrimas: La emotiva despedida de Natalia Jiménez a Yeison Jiménez durante concierto en Bogotá

La cantante española Natalia Jiménez rompió en llanto al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje llevado a cabo durante su concierto en Bogotá, Colombia.
La artista despidió a su colega interpretando «Pedazos», una canción que hicieron a dueto, pero que nunca lograron cantar en un concierto.
«Muchas gracias Bogotá. Lo siento que he entrado y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes esta noche. Esta es la primera vez que canto esta canción. Nunca me imaginé que iba a tener que cantarla sola», dijo la cantante española notablemente emocionada.
«Lo siento de verdad, perdón. Esta noche yo quiero celebrar la vida de Yeison, quiero celebrar el recorrido que hizo, que aunque para muchos de nosotros fue un recorrido corto, al final él vivió la vida que soñó vivir y consiguió muchísimas cosas gracias a ese espíritu aventurero que él tenía», añadió.
Asimismo, destacó el impacto que tuvo Yeison en su vida. «Yo lo quería mucho. Me alegró mucho de haberlo podido conocer en vida porque me ha enseñado muy buenas lecciones».
Para finalizar, le dedicó la canción Amor Eterno.