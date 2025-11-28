Caraota Show

Sigue la polémica en el Miss Universo: Representante de Noruega denunció que el Top 10 estaba elegido «15 días antes» de la final

El Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar ante las acusaciones de fraude para elegir a las ganadoras. Y en esta ocasión Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, denunció en una transmisión en vivo de Instagram que el Top 10 de Miss Universo 2025 se había decidido casi dos semanas antes de la final que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre, en Tailandia.

La concursante explicó que ella y otras participantes se enteraron de una supuesta lista poco antes de la gala final, lo que generó desánimo entre varias representantes.

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, dijo Rødland, recordada por su traje típico de salmón que se hizo viral.

No obstante, la representante de Noruega no proporcionó pruebas con respecto a las acusaciones que estaba haciendo. Hasta el momento, Miss Universo no se ha pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de Miss Noruega.

Esta polémica se suma a otras como las que ha propiciado el propio dueño del Miss Universo, Raúl Rocha, quien ha hecho comentarios como el relacionado a las visas de las participantes, en donde insinuó que Miss Costa de Marfil no ganó la corona porque 195 países le exigen visa para poder ingresar.

