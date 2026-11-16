Talento venezolano: Rawayana y Elena Rose fueron nominados a los Grammy 2027, esta es la lista completa

La Academia de la Grabación reveló este lunes la lista oficial de nominados para la 69.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará el próximo 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles.
La selección de este año destaca por un marcado dominio femenino en las categorías principales, encabezado por figuras como RAYE, Rosalía, Taylor Swift y Olivia Rodrigo.
Mientras, el talento venezolano dirá presente en el apartado de Mejor Álbum de Pop Latino, donde competirán la banda Rawayana y la cantante Elena Rose.
Además, Gustavo Dudamel figura con dos nominaciones, una con la Filarmónica de Los Ángeles y otra junto Anthony Hopkins. El primero es en la categoría de Mejor Interpretación Orquestal por Pájaros Mágicos; y en la segunda es Mejor interpretación coral por “My Fatherland”, pieza en la que también participa el violonchelista venezolano Gregorio Nieto, parte del álbum debut de Hopkins Life is a Dream.
CATEGORÍAS PRINCIPALES
En las cuatro categorías principales destacan las múltiples nominaciones de RAYE, Rosalía, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Ella Langley y Bruno Mars, quienes compiten simultáneamente por Álbum, Canción y Grabación del Año, junto a Phoebe Bridgers, Ariana Grande y Tame Impala con JENNIE.
Por su parte, el apartado de Mejor Artista Nuevo reúne a Angine de Poitrine, Geese, Ella Langley, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters.
OTRAS CATEGORÍAS INCLUIDA EN EL LISTADO
En el apartado pop lideran Ariana Grande, Bruno Mars, RAYE, Olivia Rodrigo y Olivia Dean, a quienes se suma Rosalía en Interpretación Solista.
También debuta Mejor Interpretación de Pop Asiático con artistas como Lisa, Ive y BabyMetal
Por su parte, Rosalía, Ariana Grande y RAYE repiten en Mejor Video Musical; Cardi B y Kanye West figuran en Álbum de Rap; y Foo Fighters, Muse y The Rolling Stones compiten en Álbum de Rock.