Porfi Baloa desmintió su participación en el concierto en La Carlota, esto dijo

El equipo de trabajo del icónico músico venezolano Porfi Baloa desmintió su presencia en el concierto anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el próximo 1 de mayo en La Carlota.

«Queremos tomar un momento para aclarar algunos rumores que han estado circulando recientemente. El maestro Porfi Baloa no estará participando en ningún evento programado para el próximo 1 de mayo en Caracas», indicó el equipo en un comunicado divulgado en las redes sociales.

En este sentido, hizo un llamado a estar pendiente de las redes para que sus fanáticos puedan enterarse de sus próximas presentaciones. «Agradecemos el cariño, la atención y el interés del público, y siempre recomendamos confirmar la información a través de los canales oficiales».

Este anuncio se suma al realizado por Servando y Florentino, quienes también desmintieron su presencia el próximo 1 de mayo en La Carlota.

El anuncio de ambos lo había hecho el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez en un encuentro con la prensa.

Según la Agencia Venezolana de Noticias se estarían presentando Bonny Cepeda, Magic Juan, llegales, La Dimensión Latina, Felipe Peláez, Pablo Montero, Los Rabanes, Corina Smith, Víctor Drija, Lion Lázaro y Los Cadillacs.

En la lista compartida por este medio no incluyen a Óscar D’León, Nicky Jam y Justin Quiles a quienes también había mencionado Rodríguez. No obstante queda en duda su veracidad ya que incluyeron a Porfi Baloa, quien recientemente descartó su presencia, por lo que sigue la incertidumbre sobre los artistas que sí dirán presente en el evento.