¿Por qué Stephany Abasali no ganó? Documental en HBO expondrá la polémica en el Miss Universo y Raúl Rocha

El paparazzi Jordi Martin aseguró que en el próximo documental de HBO sobre la edición pasada del Miss Universo saldrán a la luz las pruebas del fraude por el que habría terminado ganando la mexicana Fátima Bosch por encima de la venezolana Stephany Abasali.

«En esas pruebas que el mundo entero va a ver, por ejemplo, Venezuela, en este caso, Stephany Abasali, escuchará con sus propios oídos por qué no ganó en Tailandia. Y no ganó por no ser la más bella. No ganó, según Raúl Rocha, por ser una persona indisciplinada y porque él dio la orden de que no ganara Stephany Abasali, eso es lo que va a salir», comentó Martin en conversación con el programa Rebeca y Valeria en Onda.

El documental lleva por nombre «Crown of Deceit; Inside the Miss Universe Scandal» que se estrenará el próximo 12 de noviembre.

«Por mi parte, la investigación que desvelo es cómo él se refiere a Fátima Bosch y por qué ha ganado Fátima Bosch. Estas pruebas se graban unas horas más tarde de que haya finalizado el concurso. Cuando realmente tengo todas las pruebas es unas cuatro o cinco horas después del concurso cuando Fátima ya se ha coronado», acotó el paparazzi.

«Ahí ustedes verán por qué ella ha ganado. Me puse a investigar y la verdad que la sorpresa me la lleve con Raúl Rocha, el presidente, cuando se confirmó la información que había dado Omar Harfouch de que este señor era un corrupto, un mafioso y que tenía amañado el concurso», añadió.