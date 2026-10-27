Famosa actriz de ‘El exorcista’ desafió a Hollywood: El inesperado motivo por el que exigió no volver a tocar la icónica película

Ellen Burstyn, quien interpretó a la madre de la niña poseída en El exorcista, afirmó que está cansada de que Hollywood siga explotando esta clásica película.

En ese sentido, cree que ya es momento de dejar en paz la historia. A su juicio, siente que la franquicia ya dio todo lo que tenía que dar y que no tiene sentido seguir con más secuelas o reinicios.

«¿No hay ya suficiente con todo lo de El exorcista? Ya basta», declaró Burstyn en una entrevista con Variety al hacer referencia al próximo largometraje de la saga, titulado El exorcista: Mártires (The Exorcist: Martyrs), cuyo estreno está previsto para marzo de 2027.

Burstyn interpretó a Chris MacNeil en la película estrenada en 1973, una actriz y madre que busca desesperadamente ayuda para su hija Regan (Linda Blair), que empieza a presentar posesión diabólica. Su trabajo le valió una nominación al Oscar a mejor actriz. Aunque la película obtuvo dos premios de la Academia.

FUE UNA EXCEPCIÓN POR UNA BUENA CAUSA

Aunque la historia continuó en otras producciones, Burstyn no volvió a interpretar a Chris hasta El exorcista: Creyente, medio siglo después. Sin embargo, tampoco aceptó de inmediato la propuesta de David Gordon Green para hacer un cameo en aquel proyecto, reseñó Infobae.

Y lo hizo luego que Universal le pagó una millonada que ella usó directamente para fundar un programa de becas para jóvenes actores.

Sin embargo, El exorcista: Creyentes recibió críticas negativas y recaudó USD 137 millones en taquilla, después de que Universal pagara USD 400 millones por los derechos de la franquicia. El estudio abandonó los planes para completar la trilogía y optó por una nueva película con otro enfoque.

Su frustración coincide con el anuncio de El exorcista: Mártires. Y es que para Burstyn, la película original de 1973 es una obra maestra única, y Hollywood la está convirtiendo en una máquina de hacer dinero sin fin.

Con esta actitud, Burstyn también respalda de forma póstuma a William Friedkin (el director de la primera entrega), quien siempre odió la idea de que su película tuviera secuelas.