¿Por qué se separó de Alleh tras el éxito que tuvieron? Yorghaki rompió el silencio

En el marco del lanzamiento de su primer álbum como solista «Antes de que sea tarde», el cantante Yorghaki reveló qué lo llevó a separarse de Alleh luego del repentino éxito que tuvieron.

«Teníamos un inicio y un final cuando nos conocimos. Fue mucho de una conexión demasiado mágica donde dijimos para sacarle provecho a eso y después cuando cumplamos el plazo que tenga que pasar podemos seguir a explorar nuestras carreras. Porque al final cada quien tiene sus ambiciones», comentó en una entrevista para Shirley Radio.

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«Encasillarnos en eso nunca era lo que queríamos al 100%. Siempre había un cariño y queríamos respetar mucho nuestros sueños, que eso es lo que está pasando, que es como que lo más maravilloso que puede pasar», añadió.

En este sentido, destacó que quería salir de su zona de confort y no abandonar sus sueños. «Imagínate si uno se queda allí junto, y pasan los años y te arrepientes de no haber hecho las cosas que querías haber hecho. Yo siento que tener este espacio para los dos explorar la música es lo mejor que pudo haber pasado», acotó.

«Pasó lo más mágico que tenía que pasar, cerramos la gira en grande, hicimos cosas maravillosas y quien quita si en un futuro sucede algo nuevo. Pero eso lo dice el futuro, el tiempo y la música más que todo», concluyó.

UNA NUEVA ETAPA

Yorghaki expresó que el nombre de su álbum, que cuenta con 10 temas, proviene precisamente de la corazonada que tuvo para poder hacer una transición de la producción a la interpretación musical.

Además, reflexionó sobre la posibilidad de atreverse y cumplir los sueños. «Me parece demasiado lindo poder comunicarlo de esta manera y poder pararme en estos espacios y decirle a la gente: si yo me atreví a hacer esto, tú también atrévete a hacer lo que tú quieras. Aprovecha tus hobbies, aprovecha lo que amas, hazlo con pasión, hazlo con cariño», dijo.