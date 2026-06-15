«Un lineup de locura»: Esta es la lista oficial de artistas que se presentarán en el Cusica Fest 2026

Este lunes, 15 de junio, se revelaron los nombres de los artistas nacionales e internacionales que participarán en el Cusica Fest 2026.

El evento musical se realizará el 4 y 5 de diciembre en la Universidad Simón Bolívar.

«Sí, nos costó aguantar las ganas, pero aquí estamos de nuevo. El Cusica Fest 2026 es una realidad y estamos demasiados emocionados por todo lo que viene. Prepárense para vivir una experiencia inolvidable con un lineup de locura que les presentamos. ¿Están listos?», señaló Cusica en sus redes.

Asimismo, apuntó que «la música nos vuelve a unir y esta vez nada nos va a parar».

«Caracas, no se imaginan la falta que nos hacían. Estamos listos para cantar, saltar y abrazarnos otra vez», expresó.

LOS ARTISTAS DEL CUSICA FEST

Entre los artistas anunciados destacan la presencia de Diplo, Sebastián Yatra, Lasso, Cultura Profética, Yami Safdie, Lagos, Los Amigos Invisibles, Proyecto Uno, Akapellah; Jerry Di, 3Am, Irepelusa.

Junto a ellos, figuran otras artistas como Maye, Duplat, Solamentedan, Laureano Sánchez, Kechu, Anacri, Cami Da Baby, Boca Paila, Just Jorge, Rivas, Ángel Bernal, Valentina Dimas, Mkz, Blesskod, Chris H.

Así como La Cueva Soundsystem, Andy Daze, Broz, Capitán Mostacho, Gran Celaje, Augusta, Angelaaa, Dave Ruthwell, Valeriano, De La Trinidad, Haddes, Keeym y Malkoy.

Además, mencionaron que por primera vez en vivo se presentará Arawato.

¿CUÁNTO SALDRÁN LAS ENTRADAS?

De acuerdo a la página de Cusica Fest, las entradas incluyen los dos días de concierto.

Por ejemplo la general en la primera etapa saldrá en $85. En segunda etapa costará $105 y en la tercera etapa valdrá $130.

Mientras, la VIP en la primera etapa saldrá en $160. En segunda etapa costará $200 y en la tercera etapa valdrá $220.