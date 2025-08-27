Polémicas declaraciones del primer director de Harry Potter sobre la nueva serie de HBO

La franquicia Harry Potter llegará a la pequeña pantalla con una adaptación televisiva producida por HBO. Chris Columbus, director de las primeras dos películas de la saga, rompió el silencio sobre la nueva serie.

Columbus fue el director de Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y La cámara secreta (2002), además de producir El prisionero de Azkaban. Aunque luego se distanció de la franquicia, siempre ha sido una referencia dentro de la saga.

Durante una entrevista en el podcast The Rest is Entertainment, Columbus no dudó en criticar la visión artística de HBO para la serie. En ese sentido, reconoció esperaba algunos aspectos novedosos en este nuevo proyecto.

«Una parte de mí pensó, ‘¿cuál es el punto de hacer esto?’ Creí que todo en la serie de HBO, los vestuarios y todo lo demás iba a ser diferente, pero será lo mismo», dijo Columbus.

Las palabras de Columbus se refirieron a las imágenes que se filtraron de Nick Frost interpretando al popular personaje de Hagrid. «Lleva exactamente el mismo vestuario que diseñamos (para las películas)», acotó el director.

COLUMBUS ESTÁ DIVIDIDO

El lanzamiento de la nueva serie ha generado opiniones divididas entre los fanáticos, puesto que algunos ven innecesaria la producción, mientras que otros están expectantes. Columbus apuntó que está dividido entre ambas visiones.

«Es muy halagador para mí, porque digo: ‘Ese es exactamente el traje de Hagrid que diseñamos’. Así que una parte es realmente emocionante, estoy ansioso por ver qué van a hacer con ello. Y otra parte es como un déjà vu, todo otra vez», apuntó Columbus.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FILTRAN NUEVOS DETALLES SOBRE BRUCE WILLIS Y SU DÍA A DÍA CONTRA LA «DEMENCIA FRONTOTEMPORAL»

El director también dejó claro que no formará parte de la nueva producción de HBO. «Ya lo hice, ustedes vieron mi versión… No queda nada para mí en el mundo de Potter», apuntó Columbus.

Aunque la serie fue anunciada hace varios años, las grabaciones de la primera temporada comenzaron en julio de este año. Todavía no hay una fecha de estreno, pero se tiene previsto para inicio de 2027.