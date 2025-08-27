Caraota Show

Filtran nuevos detalles sobre Bruce Willis y su día a día contra la «demencia frontotemporal»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Foto: cortesía

El actor Bruce Willis lucha desde hace dos años contra la demencia frontotemporal, que ha limitado sus capacidades de comunicación. Mientras que la enfermedad sigue avanzando, su familia busca adaptarse a esta nueva realidad.

La esposa del actor, Emma Heming Willis, sostuvo una entrevista en el programa Good Morning America de la cadena ABC. Desde un principio, destacó que el actor no tiene problemas de salud más allá de la demencia.

«Bruce sigue siendo muy móvil. Bruce goza de muy buena salud en general, sabes. Es solo su cerebro que le está fallando», expuso. Sin embargo, los problemas de Willis se centran, especialmente, en el aspecto comunicativo.

«El lenguaje se está yendo, y hemos aprendido a adaptarnos. Y tenemos una manera de comunicarnos con él, que es simplemente… una forma diferente», acotó Heming.

LA ENFERMEDAD DE WILLIS

La familia de Willis informó a inicios de 2022 que el actor había sido diagnosticado con afasia y, un año después, confirmaron que sufría de demencia. Ahora su esposa reveló cómo fueron los primeros síntomas de su enfermedad.

Heming recordó que Willis se volvió una persona «un poco más callada» durante las reuniones familiares, dejando en evidencia una pérdida de sociabilidad. Previamente, era «muy conversador y muy comprometido».

Willis junto a sus hijas. Foto: cortesía

Durante esos primeros momentos, Willis «simplemente se derretía un poco». «Se sentía un poco distante, muy frío. No era como Bruce, que era muy cálido y afectuoso. Ver el cambio total de eso fue inquietante y aterrador», agregó.

Willis se alejó del mundo del entretenimiento tras el diagnóstico y su familia ha informado sobre su estado de salud. La demencia frontotemporal no tiene cura y, desde hace más de un año, trascendió que estaba perdiendo su capacidad de leer y hablar.

