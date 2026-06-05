Polémica: Youtuber y su esposa anunciaron interrupción del embarazo y la razón encendió el debate

El youtuber Jesse Ridgway y su esposa Ashley Ridgway están en el centro de la polémica luego de anunciar que interrumpieron su embarazo porque su hijo iba a nacer con síndrome de Down.

«Nunca había visto tanto odio y tanta virulencia hacia dos personas que lloran la pérdida de su hijo nonato y toman una decisión imposible», escribió Ridgway en una historia de Instagram el 4 de junio . «Muchos de los que critican ni siquiera tienen hijos, y mucho menos uno con una enfermedad, y lo más probable es que nunca hagan lo que dicen que van a hacer».

Ridgway confirmó el 3 de junio que él y su esposa , con quien se casó en octubre, decidieron interrumpir el embarazo dos meses después de que su feto diera positivo en la prueba de trisomía 21, señalando que el síndrome de Down era un diagnóstico «objetivamente horrible».

En su última publicación, el youtuber de 33 años expresó su frustración por la respuesta de sus seguidores a lo que calificó como una experiencia «extremadamente traumática» para ellos.

«Si no puedes aportar nada significativo a la conversación aparte de insultos, mejor no publiques. Por otro lado, hay historias maravillosas de personas que criaron a sus bebés con síndrome de Down, ¡y eso es fantástico! ¡Muy valientes y se les ve muy felices! Es tu decisión y la apoyo. Esta fue la nuestra y podemos hacerlo», respondió.

«Es muy fácil aceptar las diferencias entre nosotros cuando no tienen ninguna relevancia real en tu vida», continuó.

🇺🇸 El YouTuber Jesse Ridgway anuncia que él y su esposa decidieron abortar a su hijo al saber que nacería con Síndrome de Down. El anuncio, compartido a través de sus plataformas oficiales, ha generado un intenso debate y división de opiniones en la comunidad de internet. pic.twitter.com/1uySeOCL2p — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 4, 2026

APOYO A OTRAS PAREJAS EN SITUACIONES SIMILARES

Ridgway también expresó su esperanza de que al compartir su historia y la de su esposa ayude a otras parejas que pasen por una situación similar.

«La razón por la que esto se descontroló es muy simple: ¡porque nadie habla de ello!. No puedo culpar a la gente por no hablar públicamente de estas experiencias tan vulnerables, porque se ve la reacción negativa tan desagradable que se produce. Es un tema muy divisivo. Por suerte, después de 20 años en internet, esto es algo habitual para mí, lidiar con los fanáticos, así que me alegra poder contribuir a que se abra el debate», consideró.

«La gente todavía necesita ver la vulnerabilidad y escuchar la cruda verdad. Hay un sufrimiento real que se está viviendo en silencio y con miedo», añadió.

Antes de finalizar su declaración, Ridgway también expresó su agradecimiento con las personas que lo han apoyado a él y a su esposa durante este difícil momento.

«Gracias a todos los que nos han apoyado durante este difícil momento y han defendido nuestra decisión como padres”, añadió. “Significa muchísimo para nosotros», concluyó.