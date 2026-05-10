¡POLÉMICA! Estrella pop Dua Lipa demandó a Samsung por lo que hicieron para vender sus televisores

La cantante Dua Lipa es la protagonista de una polémica contra Samsung Electronics, luego de que presentó una demanda multimillonaria en contra de la empresa surcoreana por usar su rostro para vender sus televisores.

Según la información publicada por Variety, la intérprete de Houdini exigió $15 millones por el uso indebido de su imagen. La demanda la interpuso el viernes 8 de mayo en el Distrito Central de California.

LOS MOTIVOS DE LA DEMANDA

De acuerdo con la versión, el fabricante de productos electrónicos utilizó una fotografía de Dua Lipa durante su actuación en el festival Austin City Limits. Lo hizo para ilustrar el empaquetado de sus televisores, una práctica que se habría extendido desde el año pasado.

Dua Lipa indicó que, en cuanto tuvo conocimiento del hecho, solicitó a Samsung que cesara el uso de su imagen. No obstante, la empresa no hizo caso y siguió usándola de forma “indiferente e insensible”.

La demanda sostiene que la imagen de la cantante se usó “de forma destacada en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin consideración alguna y sin que ella tuviera voz, voto, control ni influencia alguna”.

“La Sra. Lipa no autorizó ni habría autorizado este uso”, reza la demanda.

También argumentó que Samsung se ha beneficiado económicamente de una fotografía cuyos derechos de autor le pertenecen.

Para respaldar esta afirmación, la demanda incluye capturas de varias publicaciones en la red social X (Twitter), donde usuarios atribuyen directamente a la imagen de Dua Lipa su decisión de comprar un televisor.

El CULTIVO DE LA MARCA

Por otro lado, en la demanda, el equipo legal de la cantante enfatiza que ella cultiva cuidadosamente una “marca de prestigio”. Agrega que es “muy selectiva” a la hora de elegir los productos que promociona.

Por ello, el uso no autorizado de su imagen no solo vulnera sus derechos económicos, también el control sobre su identidad y reputación comercial.

Según Variety, la demanda presentada incluye múltiples causas legales. Destaca una violación de derechos de autor, una violación de la ley de derecho a la propia imagen del estado de California, una reclamación en virtud de la Ley Lanham. Esta norma protege marcas registradas a nivel federal y reclamaciones adicionales por marcas registradas.

Hasta el momento Samsung no ha emitido un comunicado oficial respondiendo a estas acusaciones.