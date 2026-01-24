Cantante Dua Lipa encendió las redes por lo que dijo de la «masacre en Irán»

La cantante británica, Dua Lipa, compartió en sus historias de Instagram un mensaje donde hizo un llamado a visibilizar lo que calificó como una «masacre sin precedentes» en Irán, donde ya han perdido la vida miles de personas a causa de la represión.

La artista advirtió sobre «una masacre a una escala sin precedentes». En otra publicación, sostuvo que «Irán no puede ser silenciado».

De igual forma, invitó a sus fans a respaldar la labor de cuatro organizaciones especializadas en derechos humanos. Estas son el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), Asuntos de Oriente Medio (MEM) y la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRA/HRANA).

El llamado de Dua Lipa se produce en un contexto por la muerte de 2.400 civiles en Irán, según cifras oficiales. No obstante, organizaciones independientes calculan que la cifra real podría superar los 5.000 fallecidos en diversas ciudades de Irán.

Las autoridades atribuyeron la muerte de 600 personas a supuestos «terroristas», aunque sin precisar argumentos para esa clasificación.

LAS CAUSAS DEL ESTALLIDO EN IRÁN

El colapso del rial iraní y la aceleración de la inflación desencadenaron esta crisis social profunda en Irán. Estos fenómenos económicos generaron un clima de malestar que derivó en protestas masivas en Teherán y otras ciudades principales.

El Estado respondió con el uso de fuerza letal, miles de detenciones y restricciones severas al acceso a internet, reseñó Infobae. Tales medidas dificultaron la circulación de información y la documentación de los atropellos.

Los informes gubernamentales detallan la destrucción de más de 400 edificios públicos, 750 comisarías y 200 escuelas. También reportan daños en 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos en todo el territorio.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que condena la represión y exige detener las ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, el Alto Comisionado Volker Türk reclamó públicamente al régimen de Irán el fin inmediato de la violencia contra activistas.

Irán se declaró en «máxima alerta» y advirtió sobre una posible «guerra total» ante cualquier ataque externo. Las autoridades señalaron que responderían «de la manera más dura» ante cualquier tipo de intervención extranjera.

Las cuatro organizaciones que Dua Lipa promueve monitorean constantemente las violaciones a los derechos humanos y los arrestos. Estos grupos documentan las restricciones a la libertad y brindan asesoría legal a las familias de las víctimas.