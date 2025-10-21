Caraota Show

Polémica en reality show brasileño: Actriz Gaby Spanic cacheteó a una compañera en vivo y terminó expulsada

Por Kimberly Montilla
La participación de la reconocida actriz venezolana Gaby Spanic en el reality show ‘La Granja VIP Brasil’ llegó a un abrupto final tras protagonizar un incidente en vivo que rápidamente generó polémica en redes sociales.

Spanic, recordada por su icónico papel en La Usurpadora, fue expulsada del reality show brasileño luego de abofetear a su compañera Tamires Assis durante una dinámica transmitida por Record TV.

El momento, captado por las cámaras, se volvió viral en cuestión de minutos, generando una ola de reacciones divididas entre quienes apoyan y quienes condenan su comportamiento.

EL MOMENTO QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Según el diario Folha de S.Paulo, la dinámica pedía que los concursantes eligieran al participante más tranquilo del grupo y realizaran una acción simbólica para “defender” su postura.

Gaby Spanic seleccionó a Tamires Assis, argumentando que debía “aprender a defenderse” ante los ataques constantes de otros compañeros.

Ante la falta de respuesta de la modelo, la actriz la abofeteó sorpresivamente y exclamó “¿por qué no te defiendes? ¡Ya fuiste humillada demasiado, ya basta!”. El gesto dejó atónitos a los presentes y a los televidentes, mientras el clip se replicaba sin pausa en redes sociales.

Pocos minutos después, la producción del reality confirmó la expulsión inmediata de Gaby Spanic, citando el reglamento que prohíbe cualquier forma de agresión física.

Por su parte, el director del programa, Rodrigo Carelli, enfatizó que “el respeto es un valor fundamental dentro de este formato. La producción no tolera la violencia en ninguna de sus formas”.

Antes de abandonar el recinto, la actriz se despidió con breves palabras: “Desisto, adiós. Que Dios bendiga a todos”.

Tras su salida, medios como Metrópoles y O Globo informaron que Gaby Spanic ya habría regresado a México para evitar que el escándalo crezca.

Mientras algunos usuarios calificaron su gesto como una reacción emocional y no violenta, otros recordaron su historial de conflictos en programas anteriores.

A sus 51 años, Gaby Spanic sigue siendo una figura emblemática de la televisión latinoamericana. Su papel dual en La Usurpadora (1998) la catapultó a la fama, pero en los últimos años ha intentado reconstruir su imagen participando en formatos como La Casa de los Famosos.

Sin embargo, su paso por La Granja VIP Brasil terminó convirtiéndose en uno de los episodios más controversiales de su carrera.

