La experiencia «sobrenatural» que vivió una de las cantantes de «KPop Demon Hunters» durante la grabación de «Golden»

Durante una entrevista en el programa «The Tonight Show» con Jimmy Fallon, la cantante Ejae, intérprete de las canciones de KPop Demon Hunters, contó que vivió una experiencia “sobrenatural” durante la grabación del tema “Golden”.

«El volumen no funcionaba y cuando eso pasa, el asistente entra para ayudar. Entonces yo dije ‘oye Sully esto no funciona’ y lo escucho entrar, abrir la puerta, sus pasos y empezó a funcionar y dije ‘Oh de hecho, ya funciona Sully’, volteo y no había nadie», contó la cantante de Kpop Demon Hunters.

Ejae también afirmó que «hay un mito en Corea, en los estudios y los sellos discográficos, que si ves un fantasma o cualquier actividad paranormal mientras grabas una canción, será un éxito».

Las tres interpretes de KPop Demon Hunters, Ejae (voz de Rumi), Audrey Nuna (voz de Mira) y Rei Ami (voz de Zoey) se presentaron en el famoso programa de Jimmy Fallon e interpretaron el tema «Golden». Además, hablaron de sus impresiones del éxito de la cinta animada, que hasta el momento, lleva más de 325 millones de reproducciones, de acuerdo con Netflix.

También se refirieron a los múltiples récords impuestos por los temas musicales que grabaron, como por ejemplo, mantener la banda sonora de la película en la lista Billboard 200 durante 15 semanas y situar a ‘Golden’ en el puesto número uno de la lista de Billboard 100 durante 8 semanas.

Al término de las entrevistas, el conductor del programa las sorprendió otorgándoles como reconocimiento un disco de platino. Según reseñó CNN, la Asociación de la Música de EEUU certificó con disco de platino el álbum de la banda sonara de Kpop Demon Hunters.