Polémica en el Miss Universo: Exjurado calificó a Fátima Bosch como «falsa ganadora», había revelado que ganaría 24 horas antes

Omar Harfouch, quien días antes del Miss Universo presentó su renuncia como jurado, calificó a la mexicana Fátima Bosch como una «falsa ganadora».

Harfouch acudió a sus redes sociales para publicar una serie de historias en las que ponía en duda la legitimidad del concurso y de su ganadora.

En otra publicación escribió: “Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué”, junto a imágenes de la gala y de sí mismo en entrevistas.

«Anuncié 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch», indicó.

«Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO. Raul Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio'», denunció Harfouch.

Además, compartió un video del público saliendo del Impact Arena abucheando a Fátima Bosch, con la frase: «La audiencia no está feliz por la ganadora falsa”.

No es la primera vez que Fátima Bosch enfrenta acusaciones por presunto fraude. Cuando se coronó en Miss México el resto de candidatas la señaló porque el concurso supuestamente estaba arreglado.

Durante el anuncio, 27 de las 31 concursantes abandonaron el escenario, dejando a Bosch acompañada solo por cuatro finalistas para celebrar el triunfo. Minutos más tarde, varias participantes regresaron para felicitar especialmente a Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco y segunda finalista.

Diversas concursantes, entre ellas Camila Canto (Miss Puebla) y Celeste Hidalgo (Miss Sonora), expresaron abiertamente sus dudas sobre la legitimidad del certamen, argumentando que la decisión no reflejaba lo experimentado entre bastidores y que la reacción fue una respuesta ante lo que percibían como injusticia.

Mientras tanto Bosch, destacó la importancia de «aprender a perder y a respetar los resultados».