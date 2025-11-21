«Llevo con mucho orgullo mi tricolor»: Stephany Abasali sacó la bandera de Venezuela y lanzó el ramo para celebrar en el Miss Universo

La venezolana, Stephany Abasali, segunda finalista del Miss Universo 2025, ofreció sus primeras declaraciones tras el concurso, en las que destacó la importancia de estos certámenes para poder dejar un mensaje positivo a las personas.

«Para mí los certámenes de belleza son una plataforma y las mujeres que están ahí se ven preparadas de adentro hacia afuera, porque la belleza física es un complemento. Sin embargo, lo de adentro, lo que hace a la mujer, lo que hace que ella se exprese de la manera más correcta, ella necesita tener un mensaje, una motivación, una ambición, para que las jóvenes sean motivadas a no solamente buscar verse bien en alguna foto, no solamente modelar, no solamente maquillarse, sino dar un mensaje en donde ella haga una diferencia positiva para su comunidad, para su país», indicó.

En este sentido, afirmó que de eso se trata estar en una plataforma como esta. «Que la belleza se ve y es placentera para el ojo, pero lo que de verdad importa es lo que va a quedar ya cuando pasen los años y estemos viejitos, va a ser esa mujer integral que trabajó en crear inteligencia, en crear conocimiento, para así aportarle algo bueno a su país y a todas esas personas que la rodean».

«Cada día es ganancia de los conocimientos y las experiencias de vida, de ahí también conseguimos la educación», asentó.

El carisma de Stephany se hizo presente, incluso tras culminada la competencia. En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que impregnada de emoción le lanzó el ramo de flores de segunda finalista a su madre, quien estaba en el público.

«Estoy agradecida con Venezuela y con cada una de las personas que me han apoyado. Llevo con mucho orgullo mi tricolor querido y Venezuela para el mundo», expresó.

El momento rápidamente se hizo muy especial para la barra de Venezuela y uno de los presentes le lanzó una bandera a Stephany, quien rápidamente la extendió con ayuda de la representante de Nicaragua.

En medio de las entrevistas tras bajar del escenario, la venezolana también tuvo la oportunidad de revelar lo que conversó con la ganadora del certamen, miss México.

La representante venezolana le dijo a Fátima Bosch, que sabía que iba a ganar porque lo había hecho demasiado bien y que estaba muy contenta.

«Justo antes le había dicho que la que llegue más arriba invita a la otra a que vaya a vacacionar a su país, así que está pendiente un viajecito a México», reveló.

Con respecto a su participación en algún otro certamen de belleza, como el Miss Mundo, dejó la puerta abierta, aunque sin dar ningún indicio de que pudiera ocurrir. «Para mí, la voluntad de Dios se hará».