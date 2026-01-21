Polémica en Buenos Aires: Cancelaron concierto de Servando y Florentino debido a «procesos migratorios»

El concierto del dúo Servando y Florentino pautado para el 25 de febrero en Buenos Aires, capital de Argentina, fue suspendido por problemas organizativos y administrativos, informaron el lunes los productores del evento.

Las productoras Bets América 007 y VyA Producciones emitieron un comunicado conjunto. Luego de que la primera fecha, pautada para el 20 de noviembre de 2025, fuera pospuesta, anunciaron la suspensión definitiva del concierto.

«Luego de un análisis responsable del contexto actual y de las condiciones necesarias para la correcta realización del evento, se ha determinado que existe dificultades logísticas y administrativas vinculadas a procesos migratorios y de visado», indicaron.

Las productoras detallaron que esta situación «impide garantizar el normal desarrollo» del concierto el próximo 25 de febrero. «Esta decisión se ha tomado de manera preventiva y con mayor criterio de responsabilidad», agregaron.

«Queremos dejar claro que la cancelación no corresponde a decisiones artísticas ni a incumplimiento por parte de Servando y Florentino, a quienes ambas productoras agradecen su profesionalismo», acotaron.

ENTRADAS DEL CONCIERTO

Los organizadores agradecieron al Teatro Gran Rex, donde se iba a llevar a cabo el concierto, a los equipos de técnicos, operativos y colaboradores. También destacaron el «apoyo, compresión y respeto» de los fanáticos.

Una vez confirmaron la suspensión del concierto, las productoras abrieron un proceso de devoluciones a quienes compraron entradas. El proceso dependerá de la fecha para la cual compraron el boleto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL IMPRESIONANTE PLAN DE UNA ESTRELLA DE LA NBA PARA RECUPERAR UN ANILLO DE BODAS DE CASI $400.000 QUE HABÍA DADO A SU PROMETIDA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bets007 Producciones (@bets007producciones)



Aquellos con entradas adquiridas para la segunda fecha, tendrán que gestionar la devolución con la distribuidora del teatro. Para los boletos adquiridos para el primer concierto, lo gestionará directamente Bets 007 Producciones.