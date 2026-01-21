Caraota Show

Polémica en Buenos Aires: Cancelaron concierto de Servando y Florentino debido a «procesos migratorios»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
@servandoyflorentino

El concierto del dúo Servando y Florentino pautado para el 25 de febrero en Buenos Aires, capital de Argentina, fue suspendido por problemas organizativos y administrativos, informaron el lunes los productores del evento.

Contents

Las productoras Bets América 007 y VyA Producciones emitieron un comunicado conjunto. Luego de que la primera fecha, pautada para el 20 de noviembre de 2025, fuera pospuesta, anunciaron la suspensión definitiva del concierto.

Leer Más

Acribillaron al abogado de cantante Anahí, ex RBD, esta era la suma que le iban a pagar al sicario
¡OFICIAL! Luis Miguel se presentará en Venezuela: Esta es la fecha en la que visitará el país
Apareció Natalie DiDonato, la estrella del reality ‘Esposas de la mafia’: ¿Qué pasó realmente?

«Luego de un análisis responsable del contexto actual y de las condiciones necesarias para la correcta realización del evento, se ha determinado que existe dificultades logísticas y administrativas vinculadas a procesos migratorios y de visado», indicaron.

Las productoras detallaron que esta situación «impide garantizar el normal desarrollo» del concierto el próximo 25 de febrero. «Esta decisión se ha tomado de manera preventiva y con mayor criterio de responsabilidad», agregaron.

«Queremos dejar claro que la cancelación no corresponde a decisiones artísticas ni a incumplimiento por parte de Servando y Florentino, a quienes ambas productoras agradecen su profesionalismo», acotaron.

ENTRADAS DEL CONCIERTO

Los organizadores agradecieron al Teatro Gran Rex, donde se iba a llevar a cabo el concierto, a los equipos de técnicos, operativos y colaboradores. También destacaron el «apoyo, compresión y respeto» de los fanáticos.

Una vez confirmaron la suspensión del concierto, las productoras abrieron un proceso de devoluciones a quienes compraron entradas. El proceso dependerá de la fecha para la cual compraron el boleto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL IMPRESIONANTE PLAN DE UNA ESTRELLA DE LA NBA PARA RECUPERAR UN ANILLO DE BODAS DE CASI $400.000 QUE HABÍA DADO A SU PROMETIDA


Aquellos con entradas adquiridas para la segunda fecha, tendrán que gestionar la devolución con la distribuidora del teatro. Para los boletos adquiridos para el primer concierto, lo gestionará directamente Bets 007 Producciones.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La ciudad de Nueva York (EEUU) enfrenta una demanda federal tras la muerte de Jade Smith, una niña de 13 años con un historial severo de problemas de salud mental, quien se quitó la vida saltando del puente de Brooklyn.  
Niña de 13 años saltó del icónico puente de Brooklyn: Acusan a instituciones de ignorar alertas
EEUU
Así retrocedió la economía venezolana en el primer trimestre de 2025, según OVF
Comerciantes esperan que inyección de divisas a la banca tenga un «pronto efecto en la economía»
Venezuela
La triste historia de una abuela de 84 años que murió congelada por un grave descuido de sus cuidadores
EEUU