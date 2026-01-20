El impresionante plan de una estrella de la NBA para recuperar un anillo de bodas de casi $400.000 que había dado a su prometida

El exbasquetbolista Gilbert Arenas, que formó parte de distintos equipos de la NBA, protagonizó hace más de 10 años un gran escándalo con su entonces pareja, la personalidad de televisión Laura Govan, madre de cuatro de sus hijos.

La relación de Arenas y Govan contó con un compromiso y, ocho días después, una separación. Aunque retomaron su relación unos meses después, todo terminó con un proceso judicial.

Arenas recordó que en 2008 le propuso matrimonio a Govan y le dio un anillo de bodas valuado en 395.000 dólares. Una vez se separaron, el deportista preparó un plan para recuperar la costosa joya, según expuso en una entrevista con Vlad TV esta semana.

«Nos peleamos ocho días después y rompimos. Y cuando rompimos, pensé: ‘Ha sido una put* pérdida de dinero. Quiero que me devuelva el anillo. ¿Cómo puedo recuperar mi anillo? Jod*r, tengo que recuperarla’», dijo Arenas.

EL PLAN DE ARENAS

El deportista decidió intentar retomar la relación con Govan para tener acceso al costo anillo. Mientras tanto, compró otra joya idéntica valuada en 10.000 dólares que pensaba reemplazar cuando su pareja estuviera desprevenida.

«Cuando vuelva, tendré uno falso y podré cambiarlo en cualquier momento. Y eso es lo que hice. Hice que me hicieran uno falso y empecé con: ‘Oye, te echo de menos. Vuelve’. Y luego jugamos a ser familia», dijo Arenas.

Según su versión, tuvo mucha paciencia para hacer el reemplazo, puesto que «sabía que podía cambiarlo en cualquier momento». A los cuatro meses del acercamiento, volvieron a vivir juntos y Arenas cambió el anillo «años después».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YVÁN GIL VE «DELIRANTES» LAS DECLARACIONES DE MILEI SOBRE ATAQUE DE EEUU EN VENEZUELA

Arenas y Govan continuaron su relación durante otros seis años y, tras el cambio, el costo anillo fue guardado en una caja de seguridad. Sin embargo, cuando concluyeron el noviazgo en 2014, su plan salió a la luz.

«Después de conseguir el anillo, rompimos de nuevo. Empezó a hablar en redes sociales sobre cómo me había quitado 500.000 dólares. Para demostrarle que no había perdido nada, publiqué una foto con el anillo», recordó Arenas.

Apenas Govan se enteró de que tenía un anillo falso, demandó a Arenas por robo, aunque el deportista ganó el caso. Luego el basquetbolista vendió el costoso anillo y pagó los honorarios de sus abogados.