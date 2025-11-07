Pica y se extiende: El perlazo de Stefanía Fernández contra el Miss Universo tras escándalo con Miss México

La venezolana Stefanía Fernández se pronunció sobre la polémica que se armó entre la Miss México, Fátima Bosch, y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director nacional del Miss Universo Tailandia.

«No sigo el concurso desde hace un tiempo (por muchos motivos), pero lo poco que logro ver por redes sociales me da es lástima en lo que se ha convertido esa plataforma que para mí fue especial», comentó en sus redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que no siente que el concurso de belleza «tiene la misma esencia de mi época». Vale recordar que ella ganó en 2009.

Asimismo, sostuvo que mientras trabajó como Miss Universo «reforzó su disciplina y determinación, pero de esa época también me ha tocado desaprender muchas cosas y quitarme muchas etiquetas que no son verdad».

ALICIA MACHADO TAMBIÉN HABLÓ DEL MISS UNIVERSO

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, expresó su solidaridad con Miss México Fátima Bosch y rechazó que el concurso se realice en un país donde las mujeres no gozan de libertades.

“No entiendo por qué se van para allá a hacer el concurso internacional, un concurso americano de mujeres que estamos en otra era y en otro momento”, criticó.

Alicia Machado sabe lo que es enfrentar acoso mediático y humillaciones, ya que las vivió durante su reinado, por parte del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. «En el año 97 al día de hoy, sigue siendo el mismo problema, porque es un problema cultural. Entonces, no entiendo por qué se sigue avalando que estos concursos internacionales caigan en malas prácticas», indicó.

Asimismo, rechazó que situaciones como esta ocurran en el Miss Universo, cuando el certamen debería ser un baluarte de igualdad. «Más que todas las que vienen de estos países musulmanes, de estos países donde la mujer no vale nada y donde estamos a años luz de siquiera tener el 10% de igualdad y de derechos que tenemos nosotras las americanas (del continente Americano)» explicó.

En este sentido, destacó que las competidoras deberían de poder gozar de un entorno que les permita dejar atrás las limitaciones impuestas por sus religiones, sistemas patriarcales y desigualdades de género.

Alicia Machado es el mejor ejemplo que muchos de ustedes en lugar de informarse se limitaron a reaccionar y utilizaron este conflicto para mostrar cuan xenofobicos y racistas son. Y no me vengan con que es una forma de hablar en latampic.twitter.com/XY6fYVKZo9 — Sonia in ‘(my) Love’ Era😃🐠🐉♊♒🐰🐶 (@lesfemmelaw) November 5, 2025

Asimismo, Machado señaló que la organización no puede permitir que figuras como Nawat Itsaragrisil mantengan contacto con las delegadas, y exigió públicamente su expulsión: «¿Este cabeza de huev… quién se cree que es? Este pinche patán de mierd* misógino».