Escándalo en el Miss Universo: Empresario tailandés rompe en llanto y pide disculpas a Miss México, estas serán las sanciones en su contra

El director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, anfitrión oficial del certamen este 2025 y dueño de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, volvió a ser tendencia en las últimas horas, pero esta vez por estallar en llanto durante una rueda de prensa luego de faltarle el respeto a Miss México, Fátima Bosch.
Nawat subió al estrado notablemente afectado ante candidatas, periodistas y miembros del staff y, poco después empezó a llorar frente a todos los presentes.
Durante su intervención ofreció disculpas públicas a todas las concursantes del Miss Universo 2025. Asimismo, reconoció haberse equivocado y admitió que no imaginó el alcance y la magnitud que tendría el conflicto surgido con Fátima Bosch. «Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud», dijo entre lágrimas.
🇹🇭 ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กำลังแตกตื่นวุ่นวายสุดๆ เจ้าผู้แพ้ที่น่าสยดสยองคนนี้กำลังเรียนรู้ว่าการรังแกผู้หญิงมีผลตามมา
🏴 Nawat Itsaragrisil is having a total meltdown. The pathetic little man is learning that bullying women has consequences. pic.twitter.com/wCHvCFVvrY
— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 5, 2025
Algunas horas antes Nawat Itsaragrisil se había disculpado a través de sus redes sociales. «Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. De hecho, pedí disculpas al resto de las chicas que estaban en esa habitación», declaró.
LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: EMPRESARIO TAILANDÉS LLAMÓ «TONTA» A MISS MÉXICO Y DESATÓ UN ESCÁNDALO EN EL MISS UNIVERSO
«Tengo mucha presión todos los días, muchos problemas y el grupo no siempre está unido. Quiero hacer un evento muy bueno y enorme. Pero muchas delegadas no se toman fotos, no se graban videos y no prestan atención a algunos eventos. Y ahí es donde comienzan pequeños problemas», sostuvo.
En este sentido, intentó explicar su accionar. «Intento resolver los problemas y dar a cada país un certamen justo. No estoy hablando de ningún país en particular».
Asimismo, aseguró que México y varias candidatas se negaron a grabar videos promocionales, lo que, según él, afectaba los acuerdos con los patrocinadores.
«Hoy tuve alrededor de 20 países que no quisieron filmar. Mi personal vino a hablar conmigo. Fue una situación muy complicada», concluyó.
Ver esta publicación en Instagram
SANCIONES EN CONTRA DE NAWAT
El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, se pronunció en defensa de Miss México y anunció las consecuencias corporativas y legales contra Itsaragrisil.
«No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión», advirtió.
«Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó el respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratando de silenciarla y excluirla», añadió.
En este sentido, adelantó algunas de las acciones que tomará contra el empresario tailandés. «Di la instrucción de posponer el evento de colocación de bandas y en el que se originó este lamentable hecho para evitar la interacción con Nawat, quien en su deseo de siempre protagonizar generó este acto».
#tendencia | Raúl Rocha Presidente de la Organización Miss Universe, anuncia que Nawat Itsaragrisil quedará restringido durante el resto de la concentración de Miss Universo 2025 y su comitiva ya se encuentra viajando para tomar el control de las actividades en Tailandia pic.twitter.com/jZfp5gneQw
— Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) November 5, 2025
«He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte de la actual edición del Miss Universo y que esta sea muy limitada o nula», continuó.
Asimismo, adelantó que su organización llevará a cabo otras acciones en contra del empresario. «He instruido a nuestro CEO para que emita un comunicado en nombre del Miss Universe donde detalle todas las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo como consecuencia de la serie de actos cometidos por Nawat. No permitiremos que una persona haga daño y trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron desde todo el mundo para estar ahí».
«He instruido a una delegación de ejecutivos para que viajen de inmediato a Tailandia y tomen el control de esta concentración y del propio evento que teníamos bajo la dirección de Nawat», concluyó.