Escándalo en el Miss Universo: Empresario tailandés rompe en llanto y pide disculpas a Miss México, estas serán las sanciones en su contra

El director ejecutivo de Miss Universo Tailandia, anfitrión oficial del certamen este 2025 y dueño de Miss Grand International, Nawat Itsaragrisil, volvió a ser tendencia en las últimas horas, pero esta vez por estallar en llanto durante una rueda de prensa luego de faltarle el respeto a Miss México, Fátima Bosch.

Nawat subió al estrado notablemente afectado ante candidatas, periodistas y miembros del staff y, poco después empezó a llorar frente a todos los presentes.

Durante su intervención ofreció disculpas públicas a todas las concursantes del Miss Universo 2025. Asimismo, reconoció haberse equivocado y admitió que no imaginó el alcance y la magnitud que tendría el conflicto surgido con Fátima Bosch. «Me disculpo con todas, no pensé que esto iba a tener esa magnitud», dijo entre lágrimas.

🇹🇭 ณวัฒน์ อิสรไกรศีล กำลังแตกตื่นวุ่นวายสุดๆ เจ้าผู้แพ้ที่น่าสยดสยองคนนี้กำลังเรียนรู้ว่าการรังแกผู้หญิงมีผลตามมา 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Nawat Itsaragrisil is having a total meltdown. The pathetic little man is learning that bullying women has consequences. pic.twitter.com/wCHvCFVvrY — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 5, 2025

Algunas horas antes Nawat Itsaragrisil se había disculpado a través de sus redes sociales. «Acepto que hoy no me siento bien. Hablo muy fuerte por tanta presión cada día. Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos. De hecho, pedí disculpas al resto de las chicas que estaban en esa habitación», declaró.

«Tengo mucha presión todos los días, muchos problemas y el grupo no siempre está unido. Quiero hacer un evento muy bueno y enorme. Pero muchas delegadas no se toman fotos, no se graban videos y no prestan atención a algunos eventos. Y ahí es donde comienzan pequeños problemas», sostuvo.

En este sentido, intentó explicar su accionar. «Intento resolver los problemas y dar a cada país un certamen justo. No estoy hablando de ningún país en particular».

Asimismo, aseguró que México y varias candidatas se negaron a grabar videos promocionales, lo que, según él, afectaba los acuerdos con los patrocinadores.

«Hoy tuve alrededor de 20 países que no quisieron filmar. Mi personal vino a hablar conmigo. Fue una situación muy complicada», concluyó.

SANCIONES EN CONTRA DE NAWAT

El copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, se pronunció en defensa de Miss México y anunció las consecuencias corporativas y legales contra Itsaragrisil.

«No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados. Lamentablemente, Nawat ha olvidado el significado de lo que es ser un verdadero anfitrión», advirtió.

«Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo en público en contra de Fátima Bosch, Miss Universo México, a quien humilló, insultó y faltó el respeto, además de resaltar el gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidar a una indefensa mujer, tratando de silenciarla y excluirla», añadió.

En este sentido, adelantó algunas de las acciones que tomará contra el empresario tailandés. «Di la instrucción de posponer el evento de colocación de bandas y en el que se originó este lamentable hecho para evitar la interacción con Nawat, quien en su deseo de siempre protagonizar generó este acto».

#tendencia | Raúl Rocha Presidente de la Organización Miss Universe, anuncia que Nawat Itsaragrisil quedará restringido durante el resto de la concentración de Miss Universo 2025 y su comitiva ya se encuentra viajando para tomar el control de las actividades en Tailandia pic.twitter.com/jZfp5gneQw — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) November 5, 2025

«He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte de la actual edición del Miss Universo y que esta sea muy limitada o nula», continuó.

Asimismo, adelantó que su organización llevará a cabo otras acciones en contra del empresario. «He instruido a nuestro CEO para que emita un comunicado en nombre del Miss Universe donde detalle todas las acciones corporativas y legales que llevaremos a cabo como consecuencia de la serie de actos cometidos por Nawat. No permitiremos que una persona haga daño y trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron desde todo el mundo para estar ahí».

«He instruido a una delegación de ejecutivos para que viajen de inmediato a Tailandia y tomen el control de esta concentración y del propio evento que teníamos bajo la dirección de Nawat», concluyó.