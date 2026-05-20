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VIDEOS: «Eso era lo que yo quería»: arrestaron a diseñador y estilista Giovanni Laguna por agredir a una miss venezolana

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
Este procedimiento se realizó tras agredir a golpes a la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val / Captura de video

El diseñador y estilista venezolano Giovanni Laguna fue detenido en Cannes (Francia) luego de supuestamente golpear a Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025, en medio de una discusión que rápidamente escaló y quedó registrada en varios videos difundidos masivamente en redes sociales.  

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En en un primer video, Andrea del Val apareció visiblemente afectada y sostiene la cámara de su teléfono mientras se dirige al diseñador tras el ataque. «Eso es lo que yo quería, que demostraras quién eres, muchas gracias», afirmó, dejando ver sus heridas en el rostro, lleno de sangre en ese momento.  

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En otro clip, difundido posteriormente, se muestra a Laguna esposado y escoltado por un funcionario policial hacia una patrulla.  

La escena confirmó que las autoridades francesas actuaron con rapidez, tras la aparente denuncia de la miss y la evidencia audiovisual.  

MOMENTOS ANTES DE LA AGRESIÓN 

Por medio de un clip más extenso del incidente, se observa que Laguna ya había amenazado con agredir a la miss en medio de la fuerte discusión. Segundos después, aparentemente le habría golpeado el rostro con un objeto contundente, mientras la insultaba llamándola “prostituta”.

Parte de esa conducta previa también quedó registrada en un video grabado y difundido por la propia Del Val.

«Quítate de aquí que te voy a lanzar un zapato», se le escuchó decir al diseñador. Mientras, que ella, respondió que lo seguiría grabando.

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