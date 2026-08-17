¿Paris Hilton en Venezuela? El video viral que está dando de qué hablar

La modelo y cantante Paris Hilton está causando sensación en redes sociales luego de posar con la bandera de Venezuela, la camisa de la Vinotinto y expresó su deseo de venir al país.

«Paris con su franela de Venezuela que le regalé, le encantó y hasta posó con ella. Cuando les digo que Paris está obsesionada con Venezuela se los digo en serio. Sabe bastantísimo de nuestro país. Está loca por ir», comentó el venezolano Andrea Manili, quien es cercano a ella y subió una serie de fotos y videos.

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«Claramente a estas alturas ya se sabe las canciones de Rawayana y Danny Ocean», añadió.

En uno de los videos se puede escuchar a Hilton saludando a Venezuela, especialmente a Caracas, Lechería, Maracaibo y Valencia. Además, cuando le preguntan que si irá a Venezuela responde sin titubear que sí.

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«Es una felicidad para mí que Paris alce nuestra bandera con emoción, que quiera venir a Venezuela a conocer nuestro hermoso país de cuál tanto le he hablado, ahora ella sabe bastante, nuestras comidas, canciones, ciudades que se las enseñé y mostré fotos. Pero sobre todo lo que hemos vivido como venezolanos durante todos estos años. Nos apoya», añadió Manili.

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En otra publicación agregó: «Sí, Paris quiere ir a Venezuela. Sí, quiere probar la arepa».

«Pero nada de esto es nuevo, de hecho estábamos hablando y me dijo que siempre le ha gustado el reguetón, desde hace bastante tiempo siempre ha querido ir a Venezuela, pero por la situación del país se le hacía difícil. Paris es encantadora y pronto la tendremos en Venezuela en un concierto de ella apenas el país esté libre de dictadura», concluyó.