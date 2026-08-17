Henrys Silva no se guardó nada y dio nuevos detalles sobre su salida de Venevisión

El presentador Henrys Silva reveló que su salida de Venevisión estuvo marcada por la falta de comunicación hacia su persona por parte de los directivos del canal.

«No se me pautó más después del primer trimestre de este año. Además, me pautaron luego para presentar programas que se iban a presentar en reposición», comentó durante el programa Sábado en la Noche de Globovisión.

«Lamentablemente no se me informó más nunca nada y todo llegó a ser de suposición y yo digo que eso no lo merece nadie», añadió Silva.

Asimismo, señaló que en un momento hubo buena comunicación con el que era presidente de Venevisión, Andrés Badra, pero la relación cambió con el tiempo. «Le podía escribir, sin embargo no le escribí luego por ciertas actitudes».

«Llego un momento en el que pregunté, pero luego dije que no iba a preguntar más. El trato o lo que haya decidido él o como creer él que iba a direccionar mi carrera, mi carrera la direcciona Dios y la direcciono yo, y lo que me está pasando hoy es bendiciones plenas», acotó.

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«Cuando publiqué el comunicado estaba fuera de Caracas y una gran amiga presentó la renuncia ante recursos humanos», precisó.

Para finalizar, reveló que en las próximas semanas comenzará un nuevo proyecto con el que espera posicionarse entre los más exitosos del país.

«Me voy a Venezolana de Televisión y estoy muy contento de esta oportunidad que se me está dando», sostuvo.