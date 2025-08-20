¿Pamela Anderson y Liam Neeson están enamorados? Esto reveló la actriz

Pamela Anderson y Liam Neeson llevan su química más allá de la pantalla en la gira promocional de The Naked Gun, y los rumores de romance no paran de crecer.

En una entrevista reciente para la revista OK!, Pamela no dudó en elogiar a su compañero de reparto y lo describió como “un caballero, un encanto, generoso y muy atento”, además confesó que “no puedes evitar enamorarte de él”. Sus palabras encendieron rápidamente las alarmas de los fans, que ya ven en esta dupla algo más que química profesional.

Liam Neeson de 73 años, tampoco se queda corto. El actor aseguró que con Pamela existe “una química encantadora” y que está “locamente enamorado” de ella, destacando su autenticidad y profesionalismo en cada proyecto.

Los rumores no solo se alimentan de lo que dicen, sino de lo que muestran. En redes sociales ya circulan videos donde se les ve compartiendo palomitas de maíz, riendo juntos y hasta Liam dándole un beso en la cabeza a Pamela.

Además, Neeson ha demostrado gestos de cariño como enviarle flores a Anderson y compartir tiempo con sus hijos y mascotas. La pareja ha optado por mantener su relación en privado, pasando temporadas en la casa de Anderson en Canadá, donde disfrutan de actividades cotidianas como cocinar y cuidar el jardín, un estilo de vida alejado del bullicio de Hollywood, reseñó Infobae.

Ahora, la gran pregunta es si este romance es real o parte de la estrategia publicitaria de la película que ambos protagonizan. Lo cierto es que, más allá del marketing, sus gestos y declaraciones parecen genuinos y cargados de cariño.

THE NAKED GUN, LA PELÍCULA PROTAGONIZADA POR PAMELA ANDERSON Y LIAM NEESON

The Naked Gun, dirigida por Akiva Schaffer y estrenada el 1 de agosto de 2025, es una nueva versión de la comedia clásica de 1988 protagonizada originalmente por Leslie Nielsen. En esta adaptación, Neeson interpreta al detective Frank Drebin Jr., quien debe resolver un caso de alto perfil y salvar al departamento de policía de su cierre.

Por su parte, Pamela Anderson da vida a Beth, una cantante de club nocturno quien además, comparte pantalla con Paul Walter Hauser y Danny Huston.

El rodaje de la película estuvo marcado por el buen ambiente y algunas anécdotas curiosas. Neeson bromeó sobre su entusiasmo por las escenas íntimas con Anderson, señalando que fue la primera vez que trabajó con una coordinadora de intimidad. Según relató a la prensa, la profesional encargada de supervisar estas escenas llegó a exclamar, entre risas, que el ambiente era tan intenso que necesitaba salir a tomar un café.