VIDEO: Osmel Sousa se disculpó tras decir que a María Gabriela Isler le «regalaron» la corona en el Miss Universo del 2013

El ‘Zar de la Belleza’, Osmel Sousa, se retractó de sus polémicas declaraciones iniciales de hace días atrás, en las que aseguró que a la venezolana María Gabriela Isler le regalaron la corona del Miss Universo en 2013.

En una entrevista con Telemundo, el missólogo se disculpó con la venezolana después de que hace poco revelara una supuesta conversación con un empresario ruso, en la que presuntamente le decía que le regalaría el título a Venezuela.

LEA TAMBIÉN: FOTOS: LELE PONS PRESUMIÓ SU INCREÍBLE FIGURA A SOLO DOS SEMANAS DE HABER DADO A LUZ

“Me dijo: ‘te voy a regalar la corona de Miss Universo porque yo fui el que más dinero puse en este país para que ese concurso viniera aquí’”, fue lo que narró Osmel Sousa en días previos.

No obstante, ahora ha retrocedido en su historia inicial, alegando que estuvo pasado de tragos al decir lo anterior.

“Él (Ivo Contreras) me dijo que era un video para ponerlo ahí en la peluquería y con las tres copitas de vino que me tomé, creo que se me pasó un poquito la lengua y eso es lo que quiero aclarar, en cuanto a la Miss Universo 2013, María Gabriela Isler, que fue una Miss Universo que yo preparé con mucho empeño, esfuerzo y que fue una corona que se ganó muy bien preparada”, indicó.

PRESIDENTE DEL MISS UNIVERSO LO INTERROGÓ

Luego de ello, el cubano señaló que el presidente del Miss Universo lo llamó. En el contacto telefónico, le interrogó sobre por qué dijo las acusaciones previas. “Inmediatamente que yo dije esas declaraciones, me llamó el presidente de la organización, el señor Raúl Rocha”.

“Yo lo que quiero aclarar es que lo que yo dije no es la posición de la organización Miss Universo ni de su presidente Raúl Rocha”, precisó.

“Pedir disculpas es un acto necesario. Yo quiero por esta vía, en el programa de Carlitos, En Casa con Telemundo, pedirle disculpas a mi séptima Miss Universo. Ganaste no porque pagaron corona ni nada de esto, ganaste porque fuiste la mejor. Se me fue la lengua en una entrevista que no debí haberla hecho”, agregó el experto en misses.

