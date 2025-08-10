FOTOS: Lele Pons presumió su increíble figura a solo dos semanas de haber dado a luz

Caraota Show

La influencer venezolana, Lele Pons, compartió este sábado una serie de fotos en las que presume de su increíble figura a solo dos semanas de haber dado a luz a su primera hija, la pequeña Eloísa, producto de su matrimonio con Guaynaa.

En su cuenta de Instagram, la celebridad y cantante difundió las imágenes en las que muestra su estado actual tras dos semanas del parto. Así, mostró el típico «glow up» de las nuevas madres.

«La última foto es mi favorita», escribió la influencer Lele Pons en el pie de las fotos. En ellas, también muestra cómo han sido sus primeros días como mamá.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios de sus seguidores con mensajes de apoyo y halagos. «Suave, porque así no se respeta la cuarentena», le escribió Guaynaa.

«Qué hermosa», «Las ventajas de parir normal», «Eres increíble, musa», «Amo lo real que eres. Te iré a ver pronto», fueron otros de los comentarios.

LA PRIMERA FOTO DE ELOÍSA

Hace dos semanas, la influencer venezolana Lele Pons compartió la primera imagen de su hija recién nacida, Eloísa.

La publicación, cargada de ternura y emoción, recibió una avalancha de likes, comentarios y reacciones de celebridades, seguidores y medios internacionales.

La tierna escena muestra las manos de Lele junto a las de su bebé y pareja con un mensaje sencillo: «Eloísa, July 26, 2025»

La respuesta fue inmediata y masiva. En cuestión de horas, la foto acumuló más de 1 millón de interacciones.

Lele Pons, con más de 50 millones de seguidores en Instagram, ha sabido convertir momentos personales en fenómenos mediáticos.

El nacimiento de Eloísa refuerza su habilidad de conectar emocionalmente con su público, manteniendo el equilibrio entre privacidad y espectáculo.

