Osmel Sousa habló de su salida del Miss Universo: «No fue una decisión tomada a la ligera»

Osmel Sousa, antiguo presidente de la Organización Miss Venezuela, se pronunció este martes sobre su salida del Miss Universo y dejó claro que no fue despedido, sino que renunció a su cargo como asesor.

La revista People reveló que Sousa iba a salir del concurso, donde se desempeñaba como presidente consejero desde 2024. Apenas horas después, el Zar de la Belleza rompió silencio y aclaró varios aspectos de lo ocurrido.

«Tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización. Esta no fue una decisión tomada a la ligera, sino un paso que sentí necesario luego de reflexionar sobre lo que había logrado y lo que quiero para el futuro», expuso Sousa.

El empresario, que pasó a formar parte del Miss Universo en 2024, consideró que había «cumplido su misión» en el concurso. En ese sentido, optó por dar un «paso al costado».

«HAY OSMEL PARA RATO»

A pesar de la inesperada salida del Miss Universo, Sousa dejó claro que seguirá en el mundo del entretenimiento. «Ahora, más que nunca, hay Osmel para rato», agregó, aunque no dio detalles de sus futuros proyectos.

«Mi cariño por el Miss Universo y mi compromiso con la belleza y el desarrollo de las nuevas generaciones sigue intacto. Esta experiencia me ha dejado un aprendizaje invaluable, que llevaré conmigo siempre», añadió Sousa.

Sousa aseguró que su salida del concurso «no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue un cierre de un ciclo». Su decisión se debió, especialmente, a su deseo de regresar a su querida Venezuela.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Osmel Sousa (@zardelabelleza)



A sus 80 años de vida, Sousa apuntó que estar lejos de Venezuela le hizo «reflexionar profundamente». «Sentí que debía estar rodeado de los seres queridos que siempre me han acompañado, apoyado y comprendido», concluyó.

Voceros del Miss Universo no se han pronunciado sobre la salida de Sousa del concurso de belleza. Tampoco han dado detalles sobre las circunstancias en las que se dieron los hechos.