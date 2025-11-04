Caraota Show

Otra polémica sacude al Miss Universo: Osmel Sousa «ya no estarás más» como asesor del concurso

El Zar de la Belleza, Osmel Sousa, habría salido de la Organización Miss Universo donde se desempeñaba como asesor del presidente del certamen.

La información la confirmó People en Español. «Ya no estarás más. Sale del concurso», indicó una fuente al medio.

Nacho
EN VIDEO: El anuncio que hizo Nacho que emocionará a los fanáticos e involucra a Chyno
Diosa Canales sufrió un accidente en Colombia y denunció que fue víctima de xenofobia
VIRAL: ¡Escándalo! Filtraron video íntimo de influencer trans Wendy Guevara: «Es algo que hacemos todos», dijo

Osmel Sousa es reconocido mundialmente por ser el hacedor de las reinas venezolanas por más de 50 años. Cuenta en su haber con siete coronas de Miss Universo, seis de Miss Mundo y 8 de Miss International.

Aunque no se han revelado los motivos de su salida, su ausencia marca el fin de una era en Miss Universo.

Hasta el momento, ni Osmel Sousa ni la Organización Miss Universo se han pronunciado para confirmar o desmentir la información.

Foto: @laopinionla

Sin embargo, la noticia ha generado revuelo en las redes sociales. Incluso muchos usuarios especulan que la salida fue producto de los comentarios desacertados que hizo Osmel Sousa en torno a pasadas ediciones del certamen y anteriores reina.

«El puesto le quedó grande. Esos comentarios tan desacertados que hacía sobre algunas candidatas lo hacían caer muy bajo, aparte de que se quedó rezagado en el pasado, cuando ya hoy en día los certámenes de belleza buscan una mujer que sea más que una cara bonita» dice un usuario.

Mientras otra persona comentó que «Osmel no se va quedar callado… esperemos que empiece a contar todo lo que pasó».

«Qué bueno. Él siempre ha sido muy ofensivo con los comentarios», dijo otro usuario.

