Osmariel Villalobos ya no tiene cáncer, revelaron detalles de su salud y una foto de su recuperación

El presentador Georges Biloune anunció que la animadora Osmariel Villalobos se curó del cáncer de mama que padecía.

«Una visita casual de miércoles por la noche como muchas otras, un pedazo de marquesa de chocolate, par de cuentos y la grata noticia que me dio ayer: ‘Ya no tengo cáncer'», comentó Biloune quien compartió una foto de su visita a Villalobos.

«Y es que que no solo la operación fue un éxito sino que, aquí de chismoso, en los últimos chequeos de zonas posiblemente comprometidas, los resultados afirman que no hay enfermedad activa», indicó.

Biloune destacó la forma en la que su colega ha combatido contra esta enfermedad. «Qué entereza y qué fortaleza para afrontar, decidir, actuar y vencer. Has sido tu mejor aliada para tu sanación y seguirás siendo tu mejor instrumento para lo que queda de recuperación».

«Admiro tu manera Mi alma Osmariel, Qué actitud tan ejemplar», concluyó.

UNA OPERACIÓN CAMBIÓ TODO

Hace tres semanas Osmariel Villalobos hizo su última publicación en Instagram en la que anunciaba que había salido de la operación.

«Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida. Mastectomía unilateral “seno derecho” (ya luego doy detalles). Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece».

«El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un “hasta aquí” que mi cuerpo pidió antes de romperse», indicó.

Aunque desde entonces no dio detalles sobre el resultado de la operación y mantuvo la cautela ante nuevas evaluaciones, compartió la manera en la que estaba afrontando ese momento.

«Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero. Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida… y también comprendí que podía irse», añadió.

«Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante. Entro y salgo de este proceso con gratitud, conciencia y paz, continuó.

En esta línea aseguró que no se trata del final de nada. «Es el inicio de una forma distinta de vivir, de cuidarme y de elegirme», concluyó.