VIDEO: Édgar Ramírez reveló qué hará cuando regrese a Venezuela tras casi dos décadas viviendo fuera

El actor venezolano Édgar Ramírez, quien lleva casi dos décadas viviendo fuera de Venezuela, reiteró su deseo de regresar al país cuando haya un cambio y reveló qué es lo primero que hará al volver a su tierra.
Ramírez sostuvo una entrevista con la periodista Danielle Dithu del medio Nmas, tras la presentación de Aún es de noche en Caracas, una película que coprodujo. Al ser consultado sobre su hipotético regreso al país, reconoció que le gustaría visitar su ciudad natal, San Cristóbal, en el estado Táchira.
«A mí me gusta mucho manejar. Creo que lo primero que voy a hacer es ir de Caracas a San Cristóbal en carretera, pararme en una estación de servicio y comerme una arepa sintiendo que no me van a matar o me van a meter preso», dijo Ramírez.
El actor reconoció que «nunca había pensado» qué hacer al regresar al país. «Por tantos años lo he visto tan lejano que llega un momento que por protección emocional dejé de pensar en ello», agregó.
RAMÍREZ EXTRAÑA SU CASA
El aclamado intérprete recordó que lleva 10 años sin visitar su hogar en San Cristóbal. «No fue que me fui a Los Ángeles a vivir, sino que no pude regresar a mi casa», acotó Ramírez.
«Creo que una cosa muy general, pero es lo que me viene primero a la mente, es abrazarnos. Llegar y abrazar a todos los amigos que tengo años que no veo y gente que no ha podido moverse de ahí… Ir a mi casa», agregó.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MORAT INICIARÁ SU GIRA MUNDIAL ‘YA ES MAÑANA’ CON TRES CITAS EN AGOSTO EN SU NATAL BOGOTÁ
Ver esta publicación en Instagram
En el primer extracto de la entrevista, Ramírez reconoció que la crisis migratoria «duele un montón». «Nosotros somos más de 8 millones de personas que se han ido del país, o sea, uno de cada cuatro venezolanos se ha ido del país», aseveró.
Ramírez se encuentra en una gira de promoción por Aún es de noche en Caracas, que relata el contexto que se vivía en Venezuela en 2017.