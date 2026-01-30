Caraota Show

VIDEO: Édgar Ramírez reveló qué hará cuando regrese a Venezuela tras casi dos décadas viviendo fuera

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El actor venezolano Édgar Ramírez, quien lleva casi dos décadas viviendo fuera de Venezuela, reiteró su deseo de regresar al país cuando haya un cambio y reveló qué es lo primero que hará al volver a su tierra.

Contents

Ramírez sostuvo una entrevista con la periodista Danielle Dithu del medio Nmas, tras la presentación de Aún es de noche en Caracas, una película que coprodujo. Al ser consultado sobre su hipotético regreso al país, reconoció que le gustaría visitar su ciudad natal, San Cristóbal, en el estado Táchira.

Leer Más

¡Solo para pocos! Ilegales dará concierto VIP en Caracas el 2 de junio
¿Exministro Elías Jaua pasó a la clandestinidad? Lo que reveló Vladimir Villegas
Dólar paralelo arrancó la semana con tendencia a la baja: Así se cotizó este 15Abr

«A mí me gusta mucho manejar. Creo que lo primero que voy a hacer es ir de Caracas a San Cristóbal en carretera, pararme en una estación de servicio y comerme una arepa sintiendo que no me van a matar o me van a meter preso», dijo Ramírez.

El actor reconoció que «nunca había pensado» qué hacer al regresar al país. «Por tantos años lo he visto tan lejano que llega un momento que por protección emocional dejé de pensar en ello», agregó.

RAMÍREZ EXTRAÑA SU CASA

El aclamado intérprete recordó que lleva 10 años sin visitar su hogar en San Cristóbal. «No fue que me fui a Los Ángeles a vivir, sino que no pude regresar a mi casa», acotó Ramírez.

«Creo que una cosa muy general, pero es lo que me viene primero a la mente, es abrazarnos. Llegar y abrazar a todos los amigos que tengo años que no veo y gente que no ha podido moverse de ahí… Ir a mi casa», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MORAT INICIARÁ SU GIRA MUNDIAL ‘YA ES MAÑANA’ CON TRES CITAS EN AGOSTO EN SU NATAL BOGOTÁ


En el primer extracto de la entrevista, Ramírez reconoció que la crisis migratoria «duele un montón». «Nosotros somos más de 8 millones de personas que se han ido del país, o sea, uno de cada cuatro venezolanos se ha ido del país», aseveró.

Ramírez se encuentra en una gira de promoción por Aún es de noche en Caracas, que relata el contexto que se vivía en Venezuela en 2017.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EEUU amenazó con aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, subió la presión con orden ejecutiva
EEUU
VIDEO VIRAL: Hombre que tocó a un lobo marino y desató una pelea en playa de Argentina
Mundo
Tragedia aérea en Colombia: Filtraron los últimos mensajes enviados desde la avioneta que se estrelló
Mundo