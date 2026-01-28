La insólita historia de amor de Garbiñe Muguruza: Un fanático la saludó en la calle y ahora anunciaron su primer hijo

Caraota Show

La historia de amor de la tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, nacida en Guatire, ha sorprendido a propios y extraños, puesto que todo comenzó con un encuentro fortuito de parte con un fanático, Arthur Borges.

Muguruza sostuvo una entrevista con la revista HOLA!, en donde recordó cómo comenzó su romance con Borges. En medio del US Open de 2021, la tenista salió a las calles de Nueva York y se cruzó con un fanático que le pidió una fotografía.

«Salgo y me lo encuentro en la calle de repente, se da vuelta y me dice ‘buena suerte en el US Open’. Me quedé pensando ‘guau, es tan guapo’», recordó Muguruza. En cuestión de unas pocas semanas, ya tenían una relación oficial.

«Supe que me casaría con él incluso antes de que me lo propusiera. Cuando nos conocimos, fue amor a primera vista y muy pronto nos dimos cuenta de que éramos la pareja ideal», afirmó Muguruza.

LA BODA DE MUGURUZA

Unos meses después de comenzar la relación, Mugurza y Borges anunciaron su compromiso y en octubre de 2024 se casaron. El matrimonio contó con la presencia de numerosas figuras del deporte y la ceremonia se ofreció en cuatro idiomas.


«Me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida», dijo Muguruza sobre su esposo, quien fue modelo ArmaniZegna y Hugo Boss.

Unas semanas después de cumplir su primer aniversario, la pareja anunció que había llegado al mundo su primer hijo. «Nuestro pequeño milagro, Marcos Borges Muguruza, cumple una semana desde su llegada», dijo la tenista.

