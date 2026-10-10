ORGULLO VENEZOLANO: Rawayana hará historia al encabezar el Lollapalooza 2027 en Argentina y Chile

La agrupación venezolana Rawayana marcó un nuevo hito tras confirmarse como una de las bandas principales para las ediciones 2027 del festival Lollapalooza en Argentina y Chile, convirtiéndose así en la primera agrupación criolla que encabezará la alineación de este evento, a lo que se le conoce como «headliner».

La organización de ambos eventos reveló la lista de artistas confirmados el pasado jueves 8 de octubre. En el anuncio, la banda ocupa un lugar destacado dentro de la programación oficial del espectáculo.

El grupo venezolano compartirá el rango de artista principal junto a figuras internacionales como Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age.

El anuncio representa un hecho inédito para Venezuela. Rawayana se convirtió así en la primera banda del país en encabezar el cartel estelar de Lollapalooza en territorio chileno y argentino.

La representación venezolana contará además con la participación del cantante Yorghaki. El intérprete presentará su propuesta en solitario, un concepto distinto a su etapa previa en el proyecto «Alleh y Yorghaki».

Ambos festivales se llevarán a cabo de forma simultánea los días 12, 13 y 14 de marzo del próximo año.

En Argentina, las presentaciones tendrán lugar en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires. Por su parte, la edición chilena se celebrará en el Parque O’Higgins de Santiago.

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El término headliner identifica al artista o grupo principal de un festival, encargado de atraer a la mayor audiencia y cerrar las jornadas de conciertos.

Por otra parte, el festival Lollapalooza Brasil celebrará su 15.º aniversario del 19 al 21 de marzo en el Autódromo de Interlagos, ubicado en São Paulo. La cita ofrecerá una programación que repite las atracciones principales de las versiones regionales junto con un numeroso grupo de talentos. En la edición de Brasil no estarán los intérpretes de «Veneka».

Lollapalooza destaca como un festival de alcance internacional que reúne géneros como rock alternativo, pop, hip-hop y música electrónica.