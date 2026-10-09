VIRAL: Actor de Hollywood sufrió asalto y sus imágenes ensangrentado conmocionaron las redes

El actor estadounidense Keegan Allen, reconocido por interpretar a Toby Cavanaugh en Pretty Little Liars, fue víctima de un atraco a mano armada en la ciudad de Los Ángeles. La brutal agresión quedó grabada y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Los hechos se dieron en la noche del jueves en Santa Monica Boulevard, West Hollywood. El propio Allen denunció en sus redes sociales el asalto y difundió en Instagram un video grabado poco después, en donde se le ve con el rostro ensangrentado.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos delincuentes asaltaron a Allen en el estacionamiento de un comercio. El crimen ocurrió cuando el actor abrió la puerta de su camioneta para guardar unas compras.

«Me golpearon en la cabeza. Me apuntaron con un arma y con un cuchillo. Y luego se fueron. Llevaban máscaras», dijo Allen. En el video se puede ver el momento en que uno de los criminales agredió al actor.

Bomberos atendieron a Allen, quien presentaba una herida abierta en la frente y presentaba sangrado. Poco después, el actor dijo que fue trasladado a un hospital por una conmoción cerebral, aunque aclaró que está fuera de peligro.

ALLEN: «MI VIDA POR UN RELOJ»

El artista espera que las grabaciones de las cámaras permitan dar con el paradero de los «estos peligrosos delincuentes». También mencionó irónicamente que el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dicen que «detendrán el crimen».

«West Hollywood ya no es seguro. Me asaltaron a punta de pistola y cuchillo dos jóvenes que amenazaron con matarme por mi reloj, ¡y lo habrían hecho! Dios dijo que no esta noche. Mi vida por un reloj», dijo Allen.

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El Departamento del Sheriff de Los Ángeles informó que varios agentes llevaron a la escena del crimen a las 9:05 de la noche. Las autoridades piden colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de los criminales.