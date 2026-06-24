¡Orgullo venezolano! ‘Me Rehúso’ de Danny Ocean se convirtió en el audio oficial más escuchado de YouTube

Luego de su exitosa participación en la inauguración de la Copa del Mundo 2026, el cantante venezolano Danny Ocean sigue haciendo historia en la industria de la música.

Esta vez con récord incluido, ya que con su éxito mundial Me Rehúso superó a Havana de Camila Cabello como el audio oficial (art track) más escuchado en la historia de YouTube.

Cabe aclarar que este récord no se trata de un video musical convencional. Un Art Track es un video de YouTube generado automáticamente por la plataforma para una canción. Consiste en el audio oficial acompañado de una imagen estática con la portada del álbum.

Tras nueve años en la plataforma, el art track de Me Rehúso alcanzó la astronómica cifra de 2.071.622.205 visitas. Mientras que Havana se quedó con 2.069.382.960 visitas.

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Este récord coincidió con, posiblemente, el mejor momento de su carrera, tras el lanzamiento de su nuevo Extended Play (EP), titulado Babylona blue, un proyecto discográfico, donde el cantautor venezolano unió fuerzas con figuras de gran peso en la industria como el legendario productor estadounidense Timbaland y el cantante colombiano Ryan Castro.