EN VIDEO: De Artigas al Teresa Carreño: Neutro Shorty cambió el rap por la salsa y paralizó Caracas

Desde Las Adjuntas hasta Petare, pasando por Artigas, cuando se habla de rap venezolano es imposible no mencionar a Liomar Ricardo Acosta Orta, mejor conocido como Neutro Shorty, quien con su talento y originalidad se ha codeado con los más grandes del género, no solo en Venezuela, sino en todo el continente.

Aunque para sus seguidores más fieles no es ninguna sorpresa, la potencia de su voz, con la que incluso ha llegado a cantar géneros desafiantes como el joropo durante sus directos, en este 2026 Neutro sorprendió al mundo con el lanzamiento de El Disco de Salsa, una obra orquestada por el mismísimo Servando Primera y que contó con el apoyo y apadrinamiento de grandes del genero como Gilberto Santa Rosa, Porfi Baloa y Oscar de León.

Este viernes 19 de junio, Neutro celebró sus 32 primaveras en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en compañía de su madre, su abuelita, sus tías, primas y miles de personas que abarrotaron las tribunas para escuchar esta nueva faceta del cantante de Artigas.

Desde el primer momento Neutro expresó sus respetos a los grandes del género y pidió disculpas por si fallaba alguna nota, ya que realizó todo el show en vivo. Sin embargo, en cada canción no derrochó más que talento y amor por la salsa.

Al escenario trajo las canciones más pegadas de su disco, como Yo soy, El malandro y la princesa, Tiro en el pie o Darién, que desde que se publicaron han conseguido más de cuatro millones de reproducciones en pocas semanas.

Sin embargo, uno de los momentos más mágicos del concierto fue cuando salieron al escenario Servando y Florentino para expresarle todo su respaldo a Neutro en esta nueva faceta y juntos cantaron Eres tú, antes de regalarle a todos los presentes un segmento de improvisación.

Aunque Liomar quiso hacer un concierto, casi exclusivamente de salsa, “por respeto a sus nuevos seguidores”, que lo están acompañando por su incursión en el género, tuvo un momento para cantar sus más grandes éxitos Soy yo y Lastima, aunque esta vez en versión salsa, lo que hizo estallar el teatro que coreó ambas canciones de pie, desde el comienzo al final.

De esta forma, Neutro Shorty presentó su nuevo disco como una muestra más de las grandes cosas que se pueden conseguir cuando se sale de la zona de confort, y se cree en sí mismo para alcanzar nuevos horizontes.