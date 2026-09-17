Orgullo venezolano: Más de 20 artistas fueron nominados a los Latin Grammy, la reacción de Elena Rose se viralizó

La Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados para la 27.ª edición de los Latin Grammy, en una lista donde Venezuela dirá presente con más de 20 artistas en diferentes géneros entre las nominaciones.

La lista está encabezada por Rawayana en la categoría Álbum del Año por «¿Dónde es el after?». La agrupación viene de ganar dos estatuillas en las últimas ediciones, por Mejor Álbum de Rock Latino o Álbum Alternativo y Mejor Canción Pop.

Por otra parte, Viniloversus obtuvo una nominación en Mejor Álbum de Rock por «La Frontera» y en Mejor Canción de Rock por «Destruirse». Asimismo, La Vida Bohème también recibió una nominación en la categoría Mejor Álbum de Rock por «Tierra de nadie».

La cantante Maye también recibió una nominación como Mejor Nuevo Artista. Además, Joaquina aparece en dos categorías de esta edición: Mejor Canción Pop por «Amarillo» y en Mejor Canción Cantautor por «Generación digital».

Elena Rose fue nominada en Grabación del Año por «Alma». En redes sociales se hizo viral el momento en el que recibió la noticia de la nominación mientras dormía en un avión.

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Entre las nominaciones también aparece Sara Schell como Compositora del Año. La creadora también aparece como compositora de «A la niña que fui», nominada en Mejor Canción Pop.

En cuanto a la música urbana, Akapellah recibió una nominación por «El Pana Deiby», mientras que Lil Supa aparece por «Poder».

Danny Ocean también dijo presente entre las nominaciones en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por «De Amor, Sueños y Cantares». No obstante, no estará solo ya que José Luis Chacín también aparece nominado en Mejor Canción Tropical por «Crayola».

El violinista Alexis Cárdenas recibió una nominación por Mejor Álbum Folclórico por «La Quinta Esencia». El cuatrista Jorge Glem aparece en Mejor Canción de Raíces por «Urano». Además Caracas Trio recibió una nominación a Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz por «Folklore».

Los reconocimientos también alcanzaron a OTA El Hipopótamo como Mejor Álbum de Música Infantil por «Aprendo Jugando».

La representación venezolana también incluye a Gustavo Dudamel, quien figura en dos producciones nominadas en Mejor Álbum de Música Clásica por Gabriela Ortiz: «Yanga» y por «Odyssey», producción realizada junto con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

Además, el director está relacionado con las nominaciones en Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por obras en las que participan otros músicos venezolanos.

En cuanto a compositores también recibieron nominaciones Gonzalo Grau en Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por «Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra», donde también colaboraron Jorge Glem y Gustavo Dudamel.

Glem figura además en esta categoría por “Tríptico Sudamericano”.

Gregorio Nieto aparece en Mejor Álbum de Música Clásica por Opus 33 «Romantic Cello». La Academia también nominó a Dani Barón en Mejor Arreglo por «Juanito Alimaña», mientras que Gonzalo Grau también fue nominado en esta categoría por «Dando y Dando».

Maleh, por su parte, fue nominada en Mejor Video Musical Versión Larga por «Back To The Childhood».

La ceremonia se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.