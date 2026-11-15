ORGULLO VENEZOLANO: ‘El nuevo pez que fuma’ ganó el premio Astor Piazzola en Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El cine venezolano está de fiesta, luego de que este sábado 14 de noviembre la cinta “El nuevo pez que fuma”, de Luis Fernández, ganó el premio Astor Piazzolla a la Mejor Película Latinoamericana, en la edición 41 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Argentina.

Se trata de la nueva versión de la película que se estrenó en el año 1976 con Mimi Lazo en el elenco original. Ahora, Lazo tuvo la oportunidad repetir en el personaje La Garza, bajo la producción de su esposo.

El nuevo pez que fuma cuenta con figuras como Claudia Rojas, Rafael Romero, Karina Velázquez, Alejandra Sandoval y Carlota Sosa. A ellos se suman Francis Rueda, Angélica Vitanza, Antonio Cuevas y Andrés Lazo. Y también destacan las actuaciones especiales de Estelita Del Llano, Hugo Carregal y José Torres (‘Tacupay’).

LO LOGRAMOS

Visiblemente emocionada, tras recibir el galardón, Mimí Lazo expresó: “¡Venezuela lo logramos, ganamos el festival! Estoy muy emocionada de estar en este festival de Mar del Plata. ¡Venezuela te quiero mucho, esto es para ti!”.

Por su parte, Luis Fernández, dijo que todavía procesa el triunfo. “Esto es un regalo para nosotros. Para mí, como realizador, este premio es como la culminación de una experiencia que es extraordinaria desde el comienzo y nos abre la puerta a una nueva ruta, creo”, comentó.

Agregó que se siente orgulloso de su esposa Mimí y de todo el elenco y equipo técnico (150 personas) que hizo posible este trabajo.

Destacó que “El nuevo pez que fuma” es una forma de celebrar al cineasta Román Chalbaud y a Venezuela.

“Aporta a la identidad del positivo venezolano a través de nuestro cine, nuestras pantallas y las pantallas del mundo. Eso es algo que agradezco infinitamente”, dijo, en reseña de Radio Fe y Alegría.

Por último, el productor de televisión y también actor de origen argentino, Hugo Carregal, expresó el orgullo que siente por el premio a esta película. “La adrenalina está a millón y yo tenía muchas esperanzas porque había visto el trabajo de Luis Fernández y porque todo el equipo tiene un nivel descomunal sobresaliente y tenía unas ganas de ganar terribles”, dijo.

Carregal confesó que regresó a su país luego de 53 años, de la mano de Luis Fernández y de Mimí Lazo.

“Poder acceder a este gran premio, estoy muy feliz por mí, por mi esposa, hijos y nietos que son la razón de mi vida y también gracias a Dios”, culminó el argentino.