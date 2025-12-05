Clara Vegas Goetz trabajará en su «mejor versión» para ser la próxima Miss Universo

(EFE).- La joven Clara Vegas Goetz, elegida Miss Venezuela, prometió este viernes «muchos días de trabajo» para convertirse en su «mejor versión» y traer el próximo año para su país la octava corona del Miss Universo, cuya 75ª edición se celebrará en San Juan, Puerto Rico.

La actriz y modelo, de 23 años, confía en que su potencial, fortaleza, autenticidad y cercanía con el público, aunado al trabajo para «arreglar todos esos detallitos que hacen falta», la llevarán a «ser la reina que Venezuela se merece».

«Voy a llegar a ser esa mejor versión de mí y, con el favor de Dios, ser la próxima Miss Universo también, pero para eso se viene mucho trabajo», sostuvo en una conferencia de prensa en Caracas.

La nueva soberana de la belleza venezolana, quien representó al estado Miranda (norte, cercano a Caracas), fue coronada 35 años después que su madre, Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

«Ese triunfo es de ella, tal como es mío, es de las dos realmente, y también es un grandísimo honor estar haciendo historia en el Miss Venezuela como primera madre e hija que son Miss Universo Venezuela, estoy sumamente feliz por eso», expresó la joven, quien aseguró que su mamá ha sido su «pilar» y quien le mantuvo «los pies en la tierra durante este proceso».

Además, Vegas Goetz, graduada de artes escénicas, señaló que quiere «seguir siendo una reina muy cercana» a la gente e impulsar la educación artística en su país.

La joven fue coronada por su predecesora, Stephany Abasali, quien representó a Venezuela en la 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia el pasado 21 de noviembre, en la que quedó como segunda finalista.

Vegas Goetz considera que Abasali ha «dejado la vara altísima» porque, agregó, «lo hizo increíble».

Venezuela es uno de los países más galardonados en las competencias globales de belleza como Miss Mundo y Miss Internacional, y ganó incluso un Récord Guinness por conseguir que participantes de ese país lograran el título de Miss Universo en dos años consecutivos (2008 y 2009).

El jueves, durante la ronda de preguntas, Vegas Goetz aseguró que la mujer venezolana es el motor y el corazón del país suramericano, por lo que aspira a crear proyectos que impulsen sus sueños.

El concurso de belleza se celebró en Caracas en medio de las tensiones con Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y que ha advertido «extremar la precaución» al sobrevolar el país suramericano, lo que ha generado una crisis de conectividad aérea en Venezuela a raíz de las suspensiones de vuelos internacionales.

EFE