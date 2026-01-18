Exestrella de Nickelodeon falleció tras terrible accidente vial en Nueva York, autoridades buscan a los responsables

Kianna Underwood, exestrella de Nickelodeon, falleció el viernes tras un brutal arrollamiento múltiple en Brooklyn, Nueva York. La artista, reconocida por su trabajo en la televisión infantil, perdió la vida a los 33 años en el vecindario de Brownsville.

El Departamento de Policía de Nueva York reportó que el incidente ocurrió poco antes de las 7:00 a.m. en el cruce de las avenidas Pitkin y Mother Gaston. Una camioneta SUV Ford Explorer de color negro embistió inicialmente a Underwood mientras ella intentaba cruzar la intersección, dándose a la fuga de inmediato.

La situación se tornó aún más dramática cuando un segundo vehículo, un sedán gris y negro, golpeó nuevamente a la actriz mientras yacía en el pavimento. Según fuentes citadas por TMZ, este segundo automóvil arrastró el cuerpo de Underwood por casi dos cuadras antes de abandonar la escena del crimen.

KIANNA UNDERWOOD, DECLARADA MUERTA EN LA ESCENA

Los servicios de emergencia declararon a la joven muerta en el sitio del suceso debido a la gravedad de sus heridas. Hasta el momento, los investigadores no han logrado identificar ni arrestar a ninguno de los dos conductores implicados en este doble atropellamiento y fuga.

Underwood inició su trayectoria artística a muy temprana edad y marcó una época en la programación infantil entre finales de los años 90 y principios de los 2000. Su carisma la convirtió en un rostro familiar para miles de niños que seguían las producciones de la famosa cadena naranja.

Entre 1999 y 2004 prestó su voz en la serie animada «Little Bill». En 2005, se unió al elenco de «All That», mientras que en 1999 apareció en la película «The 24-Hour Woman», y en 2001 participó en el filme animado para televisión «Santa, Baby».

La actriz también brilló sobre los escenarios de teatro musical al integrarse al primer tour nacional de la exitosa obra de Broadway «Hairspray». En dicha producción, Underwood demostró su versatilidad artística al interpretar con gran talento el papel de Little Inez durante las funciones en todo el país.