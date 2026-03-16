«One Battle After Another» arrasó en los Óscar: Esta es la lista completa de ganadores

(EFE).- ‘One Battle After Another’, que aspiraba a 13 Óscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche, a mejor película, y se impuso a ‘Sinners’, que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.
- MEJOR PELÍCULA
- MEJOR DIRECCIÓN
- MEJOR ACTRIZ
- MEJOR ACTOR
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
- MEJOR ACTOR DE REPARTO
- MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
- TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEOS: ARTISTAS VENEZOLANOS CONQUISTARON AL PÚBLICO CON SUS ACTUACIONES EN LOLLAPALOOZA
- MEJOR GUIÓN ADAPTADO
- MEJOR GUIÓN ORIGINAL
- MEJOR FOTOGRAFÍA
- MEJOR MONTAJE
- MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
- MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
- MEJOR BANDA SONORA
- MEJOR CANCIÓN
- MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
- MEJOR SONIDO
- MEJORES EFECTOS ESPECIALES
- MEJOR CASTING
- MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
- MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
- MEJOR CORTO
- MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
- MEJOR CORTO DOCUMENTAL
Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.
MEJOR PELÍCULA
‘One Battle After Another’.
🎞️ | OSCARS 2026: «One Battle After Another» gana el Oscar a Mejor Película.
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 16, 2026
MEJOR DIRECCIÓN
Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.
MEJOR ACTRIZ
Jessie Buckley, por ‘Hamnet’.
MEJOR ACTOR
Michael B. Jordan, por ‘Sinners’.
🎞️ | OSCARS 2026: Michael B. Jordan recibe una enorme ovación de toda la sala al ganar el premio Oscar al Mejor Actor.
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 16, 2026
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Amy Madigan, por ‘Weapons’.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
Sean Penn, por ‘One Battle After Another’.
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Noruega, ‘Sentimental Value’.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEOS: ARTISTAS VENEZOLANOS CONQUISTARON AL PÚBLICO CON SUS ACTUACIONES EN LOLLAPALOOZA
MEJOR GUIÓN ADAPTADO
Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.
MEJOR GUIÓN ORIGINAL
Ryan Coogler, por ‘Sinners’.
MEJOR FOTOGRAFÍA
Autumn Durald, por ‘Sinners’.
MEJOR MONTAJE
Andy Jurgensen, por ‘One Battle After Another’.
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO
Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.
MEJOR BANDA SONORA
Ludwig Goransson, por ‘Sinners’.
MEJOR CANCIÓN
‘Golden’, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por ‘K-Pop Demon Hunters’.
🎞️ | OSCARS 2026: HUNTR/X interpretando "Golden" del film animado «KPop Demon Hunters» durante la ceremonia de los Oscar.
— Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 16, 2026
MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Tamara Deverell y Shane Vieau, por ‘Frankenstein’.
MEJOR SONIDO
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ‘F1’.
MEJORES EFECTOS ESPECIALES
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ‘Avatar: Free And Ash’.
MEJOR CASTING
Cassandra Kulukundis, por ‘One Battle After Another’.
MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN
‘K-Pop Demon Hunters’
KPOP DEMON HUNTERS wins the Oscar for Best Animated Feature. Congratulations to Maggie Kang, Chris Appelhans and Michelle L.M. Wong! #Oscars
— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
‘Mr. Nobody Against Putin’.
MEJOR CORTO
‘The Singers’.
‘Two People Exchanging Saliva’.
MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN
‘The Girl Who Cried Pearls’.
MEJOR CORTO DOCUMENTAL
‘All The Empty Rooms’.
EFE