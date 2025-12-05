La polémica que se desató en el Miss Venezuela con Stephany Abasali y el mensaje que encendió las redes

Este viernes salió a la luz una nueva polémica que estaría relacionada con la esporádica participación de Stephany Abasali en el reciente certamen del Miss Venezuela 2025.

Aparentemente, toda la polémica se desató desde el momento en el que no le dieron derecho de palabra a Abasali y por el poco reconocimiento que recibió por parte de la organización Miss Venezuela, a pesar de su destacada participación en el Miss Universo.

¡Una reina inspiradora! Recibimos a Stephany Abasali, quien recientemente se posicionó como la 2da Finalista del Miss Universe 2025 y obtuvo el título de Reina Continental de las Américas.✨🤩👑#MissVenezuela2025 #MV2025 pic.twitter.com/u3gE8vmCxq — Miss Venezuela (@MissVzla) December 5, 2025

La polémica se extendió cuando Stephany reposteó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que un usuario hablaba sobre el poco reconocimiento que le dieron.

«Ni un ramo de flores. Una reina que dio cuerpo y alma en todo su reinado. Ni una música emotiva le pusieron, ni una última pasarela con su corona y banda. Ni unas palabras de despedida. ¿Qué les pasa?», decía el mensaje reposteado por Stephany en sus historias.

Además, esta situación de inconformidad quedó evidenciado en un video filtrado en redes sociales.

«Yo le dije a toda la gente me mandan dos de los trajes venezolanos y no me los quisieron mandar, ah no, bueno entonces mañana va a haber un comunicado. Va a haber un rolo de rollo porque … ah no querían que hablara aquí…», se alcanza a escuchar en el audio del video.

La Miss Venezuela saliente está arrecha porque no la dejaron hablar. Y es que Venevision y Nina le hicieron la maldad a Stephany Abasali pic.twitter.com/Jp64rk7Fvo — Sosa. (@ivanlodice) December 5, 2025

COMENTARIOS EN REDES

@vnieto: A la que realmente tenían que hacerle un merecido homenaje, no se lo hicieron.

@igrconsulting: Ella merecía un homenaje digno para los triunfos obtenidos, es la primera Miss Universo América de Venezuela y 2da finalista. Ella merecía más tarima y tiempo que todos esos artistas de desconocidos, inaceptable.

@ingrid_happyve: Ella es elegante y clásica. ¿Cómo le llevan tambor? Eso es para traje de baño, a ella algo instrumental, del sistema de orquestas, respetando su esencia. Ni hablar la dejaron.

@JOSMUZ: Les quedó grande Abasali como reina.

@diegotami17: La música no está acorde al momento, ella merecía un espacio para unas últimas palabras así fuesen pregrabadas. Y más tiempo en pantalla era la primera MU Américas, mejor esto a ese poco de tiempo de artistas que realmente se volvieron agotadores.

@oglisbeth02: Y aún así ni le dieron la oportunidad de despedirse con unas palabras, cada día la organización es peor… La diplomacia es una palabra que se emplea cada día menos en el miss Venezuela. Realmente ya es algo que a muchos de nosotros no nos interesa ver porque honestamente es patético.

@roberto_carrera: Creo que ella merecía una despedida digna. Es una reina con mucha calidad como para darle las gracias de así.

@rosa_ka: No nos importa si ustedes tenían roce con ella, pero al menos que hubiera hecho un final walk o un discurso de despedida ¡Qué fallo tan grande!

@andreasotoa: Mal estuvo que la dejaron hablar. No sé que pensó la producción al hacer eso

@LittleAeterna: Y la pusieron a desfilar en esa gritadera perdiéndose entre los bailarines, ni unas flores, ni un pio, ni con corona ni banda, ay si embuste.