¿Nueva colaboración? La sorpresa de Shakira para celebrar el aniversario de sus discos más icónicos

Shakira vuelve a conectar con sus raíces y a celebrar su historia con un toque totalmente actual que tiene a todos sus fanáticos escuchando sus temas más icónicos.

La artista colombiana anunció el lanzamiento de su nuevo EP “Spotify Anniversary – Oral Fixation (20th) & Pies Descalzos (30th) LIVE”, una producción especial que conmemora los 30 años de su emblemático “Pies Descalzos” (1995) y los 20 años de “Fijación Oral Vol. 1 / Oral Fixation Vol. 2” (2005).

El material ya está disponible desde este miércoles, 22 de octubre, en exclusiva colaboración con Spotify. El EP incluirá cinco temas regrabados que reviven dos de las etapas más icónicas de su carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

De Pies Descalzos regresan «Pies Descalzos», «Sueños Blancos» y «Antología», de Fijación Oral Vol. 1, se suman nuevas versiones de “La Pared” y “Día de Enero” y el cierre llega con una nueva versión de “Hips Don’t Lie”, junto a Ed Sheeran y Beéle, una combinación que promete romper las listas de reproducción.

Solo unos segundos bastaron para que los fans enloquecieran con la mezcla de estilos de los tres artistas, la calidez caribeña de Beéle, el toque melódico de Sheeran y, por supuesto, la voz inconfundible de Shakira.

No se si estaba listo para ver a Ed Sheeran cantando HIPS DON’T LIE con Shakira pic.twitter.com/d0VDgh3rtH — emi (@eeemiliano) October 21, 2025

Este proyecto forma parte de la iniciativa especial de Spotify que rinde homenaje a los artistas que marcaron generaciones, como ya lo hicieron Christina Aguilera y Weezer en sus propias sesiones conmemorativas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HIJA DE LA ACTRIZ VENEZOLANA TATIANA CAPOTE ROMPIÓ EL SILENCIO Y REVELÓ EL ESTADO DE SALUD DE SU MADRE

El estreno llega justo un mes antes del esperado regreso de Shakira a Chile, donde se presentará el 22 de noviembre en el Estadio Nacional. Será una de las citas más grandes del año para los fans, con un show que promete recorrer toda su trayectoria.

Con este lanzamiento, Shakira reafirma por qué sigue siendo una de las artistas latinas más influyentes de las últimas décadas. A lo largo de su carrera, ha sabido mantenerse vigente y conectar con distintas generaciones.

Este nuevo EP, representa una mirada a su historia y una celebración de su permanencia en la cima de la música global.