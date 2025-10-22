Hija de la actriz venezolana Tatiana Capote rompió el silencio y reveló el estado de salud de su madre

Taniusha Mollet Capote, hija de la recordada actriz y exreina de belleza Tatiana Capote, confirmó que su madre “se encuentra en franca recuperación” tras haber sufrido un infarto.

La joven explicó que Tatiana Capote también está acompañada por su madre, Leyla Abdel de Capote, y su hermana Marita Capote, quienes no se han separado de ella durante este proceso.

Taniusha aprovechó el espacio para agradecer las muestras de apoyo, oraciones y mensajes que su familia ha recibido en los últimos días.

Además, aclaró que su mamá no tiene redes sociales. «Las únicas personas autorizadas para hablar de su salud somos mi abuela, mi tía y yo», enfatizó al programa “Sábado en la noche” transmitido por Globovisión.

Esta declaración busca poner fin a la ola de especulaciones que circulaban en diferentes plataformas digitales. Como gesto de transparencia y alegría, Taniusha adelantó que pronto compartirá un video en el que Tatiana Capote aparecerá para enviar personalmente un mensaje a sus seguidores.

¿QUÉ LE OCURRIÓ A TATIANA CAPOTE?

Según informó el comunicador Diego Kapeky, la reconocida actriz «sufrió un infarto el pasado 9 de octubre y se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Jackson Memorial, en la ciudad de Miami».

La situación de Capote ha conmovido a sus admiradores. Todos esperan con ansias su pronta y total recuperación, deseando que la fuerza y el cariño de sus seres queridos la acompañen en esta ardua batalla por su salud.