«Nuestra amada Caracas»: Las imágenes de María Alejandra Requena y Luciano D’Alessandro tras regresar al país

La presentadora María Alejandra Requena y el actor Luciano D’Alessandro regresaron a Venezuela para compartir varios días junto a sus familiares.

«En la bella Caracas, con mi bella madre, mi bella esposa y bella familia. Que bello es todo», comentó el protagonista de novelas.

Asimismo, publicó en sus redes sociales una serie de fotografías durante su visita a la capital venezolana mientras comían con el Ávila de fondo.

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De igual forma, María Alejandra Requena aseguró que fue «una tarde muy especial en familia en un lugar con una vista espectacular de nuestra amada Caracas».

La publicación de ambos estuvo llena de comentarios en la que tantos artistas venezolanos como fanáticos le dieron la bienvenida de regreso al país.

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Vale recordar que Requena emigró de Venezuela y se radicó en Estados Unidos hace más de diez años. Mientras, Luciano D’Alessandro dejó el país de manera permanente en el año 2010 para establecerse en Colombia, donde consolidó gran parte de su carrera internacional en producciones televisivas.

Posteriormente, el actor se radicó en Miami, Estados Unidos, tras formalizar su matrimonio con Requena en 2022.