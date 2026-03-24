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«No voy a criar más cuervos»: La polémica que se armó con Alofoke al vetar de sus reality a «cualquier venezolano»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Alofoke

El influecer dominicano, Alofoke sigue acaparando la atención de los medios de su país con la campaña en contra de los venezolanos, y en esta ocasión anunció que no aceptará a participantes venezolanos en su próximo reality show llamado Planeta Alofoke.

«En Planeta Alofoke queda afuera cualquier ciudadano venezolano como participante», dijo durante una entrevista el polémico creador de contenido.

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En este sentido, acotó solo hará una excepción con los venezolanos que trabajan en la producción del reality, «porque son excelentes».

«Pero no voy a criar más cuervos. Quedan fuera todos los ciudadanos venezolanos ligados hasta con chihuahua. Si el abuelo era venezolano, se quedó afuera. Si la tía es venezolana, se quedó afuera», aseveró Alofoke.

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En un momento del programa, una de las presentadoras le dijo que no generalizara. Sin embargo, Alofoke respondió: «Tengo que generalizar porque me han golpeado». Ante esto, la presentadora le comentó que no se victimizara.

A pesar del rechazo, incluso, de sus compatriotas en el set, Alofoke anunció otras medidas en contra de los venezolanos.

«Hablé con Youtube y mandé a limitar el IP de Venezuela para que no se vea Planeta Alofoke en Venezuela también. No me interesa que lo vean. Usen VPN si quieren. Fuera concursantes, pero no voy a criar más cuervos», concluyó.

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